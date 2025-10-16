S&M Servicios Contables: Acompañamiento profesional, confianza y compromiso para cada cliente

Molina Agostina Ayelen y Daniela Cecilia Speciale, ¿cómo fueron los inicios en su profesión?

Desde que comenzamos el camino como Contadoras Públicas, supimos que queríamos acompañar a las personas y a las empresas en su desarrollo, ayudándolas a ordenar y potenciar su actividad económica. Durante varios años ambas trabajamos en estudios contables, empresas, y fuimos ganando experiencia en el área impositiva y contable, hasta que decidimos dar un paso más y comenzar a trabajar de forma independiente cada una por su lado, con el tiempo decidimos unir fuerzas y esa independencia se transformó en un proyecto compartido, S&M Servicios Contables. Ambas nos conocimos estudiando, nos hicimos muy amigas y compartimos la misma visión profesional y el deseo de brindar un servicio cercano, confiable y adaptado a cada cliente.

¿Cuáles son los servicios que brindan al público?

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

En S&M Servicios Contables brindamos un asesoramiento integral en materia impositiva, contable y laboral, tanto a personas físicas como jurídicas. Abarcamos desde la constitución de sociedades, manejo interno y seguimiento de la mismas, inscripción de monotributistas y responsables inscriptos, liquidación de impuestos y sueldos, hasta el seguimiento administrativo de cada cliente. También nos especializamos en planificación fiscal, regularización de deudas y asesoramiento en procesos de inspección. Nuestro objetivo es que cada cliente pueda enfocarse en su actividad mientras nosotras nos ocupamos de su cumplimiento y organización.

¿Cómo se proyectan de cara al futuro?

Queremos seguir creciendo como estudio y afianzar la presencia de S&M Servicios Contables tanto en nuestra ciudad y hacer hincapié en C.A.B.A, ya que también poseemos oficina en dicha zona más precisamente en calle Sarmiento 643 5to piso, estamos abiertas a las demás provincias aprovechando las herramientas digitales que nos permiten trabajar a distancia. Además, tenemos proyectado desarrollar contenidos en redes sociales para acercar la información contable y fiscal de manera más simple y útil para emprendedores y profesionales.

¿Cuáles son sus diferenciales en el rubro?

Nuestra fortaleza está en la atención personalizada, el trato humano y la comunicación clara. Nos involucramos realmente con cada cliente, buscando siempre soluciones prácticas y acompañándolos en sus decisiones. No solo brindamos servicios, sino que construimos vínculos de confianza a largo plazo.

Si comenzaran de nuevo, ¿qué harían diferente?

Probablemente nos animaríamos antes a emprender nuestro propio proyecto. Cada paso previo fue necesario para adquirir experiencia, pero descubrimos que el crecimiento profesional real llega cuando uno se anima a crear algo propio y hacerlo con pasión.

Datos de contacto:

Instagram: symservicioscontables

WhatsApp: +54 9 221 319-0356

WhatsApp: +54 9 221 612-5077