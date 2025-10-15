¿Cómo fueron los inicios en tu actual actividad?
Mis inicios fueron en el comercio, siempre con vocación emprendedora. A los 23 años abrí mis propios negocios y no paré, con el tiempo, descubrí la perfumería. Primero trabajé con marcas de diseñador y luego me enfoqué en la perfumería árabe, un mercado en auge. Sin dejar atrás mis otros negocios o proyectos
¿Cuáles son los servicios que brindás?
Brindo asesoramiento personalizado en perfumería árabe y de autor, tanto al por mayor como al por menor. Mi propuesta se basa en ofrecer fragancias únicas, importadas y originales, acompañadas de una atención cercana y adaptada a cada cliente.
¿Cómo te proyectás en el mediano plazo?
Me proyecto ampliando el alcance de la perfumería árabe en la región, consolidando la marca y abriendo nuevos canales de distribución. La idea es seguir creciendo con innovación, acercando a que más personas nos conozcan y vean cómo trabajamos.
¿Qué te diferencia de otras propuestas del rubro?
Mi diferencial está en que poseemos local físico y facturación. Ofrezco originalidad y la mayor variedad de Argentina, con trato directo y cercano. Los mejores precios, promociones y descuentos exclusivos a nuestros clientes.
Si comenzaras de nuevo, ¿qué harías diferente?
Me animaría antes a tomar decisiones y confiar más en mi intuición. Al principio uno duda demasiado, pero entendí que el crecimiento está en arriesgarse y aprender de cada paso. Hoy lo haría con mayor seguridad, pero con la misma pasión.
Perfumes Pecados
Sitio web: www.perfumespecados.com.ar
Instagram: perfumes_pecados
Tik tok: perfumes_pecados
YouTube: perfumes pecados
WhatsApp: 1168635875
Dirección: Av Mitre 4857 - Ezpeleta, partido de Quilmes
6 cuotas sin interés y envío sin cargo a todo el país.