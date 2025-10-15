Perfumes Pecados

¿Cómo fueron los inicios en tu actual actividad?

Mis inicios fueron en el comercio, siempre con vocación emprendedora. A los 23 años abrí mis propios negocios y no paré, con el tiempo, descubrí la perfumería. Primero trabajé con marcas de diseñador y luego me enfoqué en la perfumería árabe, un mercado en auge. Sin dejar atrás mis otros negocios o proyectos

¿Cuáles son los servicios que brindás?

Brindo asesoramiento personalizado en perfumería árabe y de autor, tanto al por mayor como al por menor. Mi propuesta se basa en ofrecer fragancias únicas, importadas y originales, acompañadas de una atención cercana y adaptada a cada cliente.

¿Cómo te proyectás en el mediano plazo?

Me proyecto ampliando el alcance de la perfumería árabe en la región, consolidando la marca y abriendo nuevos canales de distribución. La idea es seguir creciendo con innovación, acercando a que más personas nos conozcan y vean cómo trabajamos.

¿Qué te diferencia de otras propuestas del rubro?

Mi diferencial está en que poseemos local físico y facturación. Ofrezco originalidad y la mayor variedad de Argentina, con trato directo y cercano. Los mejores precios, promociones y descuentos exclusivos a nuestros clientes.

Si comenzaras de nuevo, ¿qué harías diferente?

Me animaría antes a tomar decisiones y confiar más en mi intuición. Al principio uno duda demasiado, pero entendí que el crecimiento está en arriesgarse y aprender de cada paso. Hoy lo haría con mayor seguridad, pero con la misma pasión.

