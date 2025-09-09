¿Por qué algunas propiedades se venden rápido y otras quedan meses en el mercado?

1. ¿Por qué algunas propiedades se venden en pocas semanas mientras otras permanecen meses en el mercado?

La diferencia suele estar en la estrategia inicial. Una propiedad correctamente tasada y bien presentada genera movimiento desde el primer momento. En cambio, cuando el precio de publicación se aleja de lo que indica el mercado, la propiedad pierde atractivo: los interesados la ven, pero no avanzan.

2. ¿Qué errores suelen trabar una venta desde el comienzo?

Los más frecuentes son tres. El primero, publicar con un valor por encima de lo que el mercado está dispuesto a pagar. El segundo, mostrar la propiedad sin orden ni mantenimiento, algo que genera una mala primera impresión difícil de revertir. El tercero, restringir demasiado los horarios de visita, lo que limita las oportunidades de recibir interesados.

3. ¿Qué peso real tiene la tasación en la velocidad de venta?

Es decisiva. Una tasación profesional no se limita a calcular metros cuadrados: ubica a la propiedad dentro de la franja de valores donde los compradores comparan y toman decisiones. Si se arranca con un precio realista, la operación suele avanzar con más rapidez y menos desgaste emocional para el propietario.

4. ¿La forma en que se difunde una propiedad puede marcar la diferencia?

Sin dudas. Hoy la primera entrevista con un comprador ocurre en internet. Una ficha completa, con fotografías de calidad, un relato claro de las virtudes del inmueble y presencia en los principales portales, aumenta notablemente las probabilidades de que la propiedad sea considerada en serio.

5. ¿Qué otros factores, además del precio, influyen en el interés de los compradores?

Los intangibles. La luz natural, la distribución de los ambientes, la ventilación, el silencio o la vida en la cuadra son aspectos que invitan a proyectarse en el espacio. Muchas veces estos detalles, que no figuran en los planos, terminan siendo decisivos para que alguien diga “esta es la casa que quiero”.

6. ¿Cuándo conviene revisar el valor publicado?

Cuando la propiedad no recibe consultas, o cuando las visitas no se traducen en propuestas concretas. Es importante diferenciar si el problema es el precio, la comunicación de la ficha o un momento de menor movimiento en el mercado. Lo esencial es no dejar que la publicación se desgaste por inacción.

7. ¿Existen propiedades que, aún demorando más, terminan encontrando a su comprador ideal?

Sí. Son aquellas con un diferencial único: un jardín amplio, una terraza especial, una arquitectura distinta. En estos casos, la clave es resaltar esas características y sostener la difusión hasta dar con el comprador que realmente valore ese rasgo.

8. ¿Qué puede aportar una inmobiliaria para acortar los tiempos de venta sin resignar valor?

Un acompañamiento integral. Preparar la propiedad para mostrarla en su mejor versión, dar respuesta rápida a las consultas y guiar cada visita con información clara. No se trata de esperar pasivamente: se trata de trabajar cada detalle para que la propiedad llegue a las manos correctas en el momento justo.