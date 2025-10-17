¿Cómo comenzaste en tu actividad?

Siempre supe que era mi deseo ser psicóloga y poder hacer algo por un otro. Tengo más de 20 años de experiencia en la profesión, nutriéndome constantemente y no solo desde mi área sino en la neuropsicología, rama de la ciencia que considero sumamente útil para nutrir y entrelazar con la psicología.

¿Cuáles son los servicios que brindás?

Tengo mi consultorio en el que atiendo pacientes en la zona sur, en Quilmes, y también de manera virtual, con la misma eficiencia y compromiso.

Por otro lado, hago supervisiones y soy formadora en psicoanálisis: doy talleres, charlas y seminarios, especialmente para profesionales y/o estudiantes de psicología o carreras afines, pero resalto constantemente que también está abierto para aquel amante del psicoanálisis que quiera participar.

El núcleo que atraviesa mi manera de trabajar es la palabra, focalizando en qué nos pasa cuando no podemos decir, expresarnos… vivimos quejándonos porque el otro no nos escucha, pero a la vez no podemos hablar y sentimos que no nos entienden y lo peor es que sufrimos y mucho.

¿En qué se diferencia tu enfoque?

Básicamente, y esto me parece muy importante, en ser clara y simple, pero a la vez profunda. Y, por supuesto, en abordar desde la raíz cada tema.

Lo principal de mi objetivo es que la persona se quede pensando en aquello que trabajamos durante la sesión o en lo que escuchó en un seminario, y a partir de ahí, que algo “se mueva”, que se produzca una dinámica en su vida.

¿Qué más esperás de tu actividad?

Deseo trasmitir todo mi conocimiento y experiencia, y ayudar a que nos hagamos “preguntas”. Que a partir de lo simple y de cosas pequeñas esas preguntas comiencen a hacer “ruido”.

Que nuestros fantasmas y temores desaparezcan, porque sé que es posible y que, como les digo a mis pacientes y oyentes de las charlas, al final de cada expresión que tanto nos cuesta, vamos a encontrarnos con un regalo para nosotros mismos: experimentar el “¿viste que no pasó nada?”.

Por ende mi deseo más profundo es poder expandirme y trasmitir esto, para lograr, todos los días, sufrir un poquito menos.

Lic. Fabiana Freire (MN 62895)

Mail: [email protected]

WhatsApp: +54 9 11 3201-6734

https://www.instagram.com/fabianafreire.psicologa/

fabianafreire.adsmkt.com.ar