Revolucionando las pequeñas importaciones

– ¿Qué estás aportando al comercio exterior?
Estoy implementando un sistema de importaciones colectivas, donde varios emprendedores y comerciantes comparten los costos logísticos y aduaneros, permitiendo acceder a proveedores en China sin grandes inversiones.
– ¿Cómo funciona este modelo?
Consolidamos cargas de distintos clientes en un contenedor, hacemos un solo movimiento logístico y un solo despacho. Realizamos embarques semanales hacia Argentina. Así, cada importador paga solo por su volumen, optimizando sus márgenes y reduciendo costos fijos y riesgos.
– ¿Qué impacto genera?
Este modelo democratiza la importación, brindando condiciones de compra antes exclusivas para grandes empresas.
– ¿Cuál es tu objetivo?
Profesionalizar el acceso al comercio internacional y demostrar que, con estrategia, cualquier emprendedor puede competir a nivel global.
Contacto:
Cecilia Ceballos Magister en Direccion de Comercio Internacional
Instagram: @chinalat23
LinkedIn: Maria Cecilia Ceballos
Facebook: Chinalat
Youtube: Chinalat
Web: www.china-lat.com