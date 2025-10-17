Revolucionando las pequeñas importaciones

– ¿Qué estás aportando al comercio exterior?

Estoy implementando un sistema de importaciones colectivas, donde varios emprendedores y comerciantes comparten los costos logísticos y aduaneros, permitiendo acceder a proveedores en China sin grandes inversiones.

– ¿Cómo funciona este modelo?

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Consolidamos cargas de distintos clientes en un contenedor, hacemos un solo movimiento logístico y un solo despacho. Realizamos embarques semanales hacia Argentina. Así, cada importador paga solo por su volumen, optimizando sus márgenes y reduciendo costos fijos y riesgos.

– ¿Qué impacto genera?

Este modelo democratiza la importación, brindando condiciones de compra antes exclusivas para grandes empresas.

– ¿Cuál es tu objetivo?

Profesionalizar el acceso al comercio internacional y demostrar que, con estrategia, cualquier emprendedor puede competir a nivel global.

Contacto:

Cecilia Ceballos Magister en Direccion de Comercio Internacional

Instagram: @chinalat23

LinkedIn: Maria Cecilia Ceballos

Facebook: Chinalat

Youtube: Chinalat

Web: www.china-lat.com