P&R Gestión Integral: Experiencia, innovación y enfoque personalizado en servicios contables

Natalia Rodríguez, ¿cómo fueron los inicios en su profesión?
Comencé muy joven, casi junto al inicio de mi carrera universitaria, en un estudio contable como cadete. Desde tareas básicas fui aprendiendo procesos operativos y entendiendo la atención integral al cliente. Con el tiempo, gané conocimiento, confianza y responsabilidades, buscando siempre nuevos desafíos en estudios de mayor envergadura. Fueron años de mucho aprendizaje: registros contables, manejo de tiempos y presión en cierres, atención a clientes pequeños con honorarios bajos para ganar experiencia, adopción de tecnología y construcción de relaciones basadas en cumplimiento y trato directo.
¿Cuáles son los servicios que brindan al público?
En P&R Gestión Integral ayudamos a negocios a ordenar sus números, optimizar impuestos y crecer con seguridad. Ofrecemos contabilidad integral, liquidación de impuestos, sueldos y cargas sociales, planificación fiscal, auditorías y control, y asesoría financiera.
¿Qué proyectos tienen por delante?
Buscamos consolidar una cartera estable y diversificada, ampliar servicios con especialización en nichos rentables, digitalizar y automatizar procesos con software en la nube e IA, posicionar nuestra marca mediante redes y alianzas estratégicas, y formar equipo para delegar tareas operativas y enfocarnos en la estrategia.
¿Cuáles son sus diferenciales en el rubro?
Brindamos un enfoque personalizado, estudiando cada caso para soluciones a medida.
Nuestra visión es integral: unimos contabilidad, planificación fiscal, asesoría financiera y gestión empresarial para mejorar la rentabilidad. Priorizamos la prevención sobre la reacción, anticipando riesgos fiscales y financieros. Usamos tecnología que agiliza tareas y reduce errores, comunicamos en un lenguaje claro y actuamos siempre con ética y cumplimiento.
Si comenzaras de nuevo, ¿qué harías diferente?
Nos especializaríamos antes en un nicho rentable, implementaríamos tecnología desde el inicio, construiríamos marca y presencia digital tempranamente, cobraríamos honorarios justos desde el principio, estandarizaríamos procesos para ahorrar tiempo y haríamos más networking para generar alianzas y clientes.
Datos de contacto:
Mail: [email protected]
Celular: 11- 2616-6542 (PYR)
11-4418-6195
Instagram: pyrgestionintegral