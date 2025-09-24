¡Transforma tu carrera profesional con Cami Luis!

La historia de Soy Cami Luis comenzó con Cami, su fundadora, quien se mudó de Argentina a Estados Unidos hace tres, después de una sólida trayectoria en comunicación corporativa para trabajar con una empresa internacional en su estrategia de comunicación global. Pronto, se dio cuenta de que su experiencia era un recurso invaluable para amigos y familiares que, de manera espontánea, le pedían consejos sobre entrevistas, currículums y cómo mejorar sus habilidades profesionales. Motivada por este entusiasmo, Cami se certificó como coach profesional, combinando su experiencia práctica con una base teórica sólida. Así nació su marca personal y empresa, con la misión de empoderar a otros para que alcancen su máximo potencial.

¿Qué ofrece?

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Más que una consultora, Cami Luis es tu socio estratégico en el crecimiento profesional. Ofrece sesiones de asesoría profesional 1 a 1, diseñadas para:

Construir tu marca personal de forma auténtica.

Prepararte para entrevistas y destacar frente a la competencia.

Crear un currículum que capte la atención de los reclutadores.

Mejorar cualquier aspecto de tu vida profesional que no te satisfaga.

Además, Cami organiza los Work Summit, eventos de empleabilidad donde expertos y líderes del sector comparten herramientas y conocimientos valiosos. ¡Unite a ellos para una experiencia de aprendizaje única y conectá con profesionales inspiradores! Este año, tienen citas imperdibles:

Jujuy: 11 de octubre

Mar del Plata: 15 de octubre

¿Qué la hace diferente?

Su visión global es su mayor fortaleza. Desde Silicon Valley, Cami está en la vanguardia de las tendencias del mercado laboral. Esto le permite ofrecerte una perspectiva actualizada y estratégica sobre las habilidades del futuro, dándote una ventaja competitiva.

Si estás listo para invertir en tu futuro y dar el siguiente gran paso en tu carrera, Cami esta lista para guiarte. Contáctala hoy y descubrí cómo puede ayudarte a brillar.

Datos de contacto:

LinkedIn: www.linkedin.com/camila-luis

Instagram: www.instagram.com/soycamiluis

Email: [email protected]