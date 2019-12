Centro Médico Pablo Bañares: combatiendo el sobrepeso

La siguiente nota trata sobre los trastornos psicológicos que causa socialmente tener exceso de peso. Yo como médico especialista en medicina estética, no dejo de lado la situación específica que genera angustia en el paciente que viene a consultarme y esas situaciones en la mayoría son situaciones sociales, comunes y domésticas, pero altamente destructiva para la seguridad y el amor propio.

¿Por qué ser gordo y tener sobrepeso está condenado socialmente?

Por qué es evitable nadie condena las arrugas ni ser pelado ni ser bajo o alto es parte de la naturaleza, pero tener sobrepeso es no poder dominar los impulsos básicos de la alimentación, algo para nada sencillo de controlar por eso hay un 62% de sobrepeso en la Argentina y es también una epidemia a nivel mundial.

Angustias frecuentes de los pacientes:

-¨Este año así de gorda como estoy no voy a ir a Punta del Este y si voy … voy a ir vestida a la playa. Entendeme Pablo cada vez que me bajo del auto que es de alta gama me siento que no lo merezco con la panza que tengo me angustia como puede ser que logre un éxito económico y no lo puedo disfrutar porque me veo gordo?¨-

-¨Desde que estoy gorda solo compro zapatos y carteras me tengo bronca porque el shopping no es un lugar agradable para mí¨-

-¨Cuando tengo un encuentro amoroso casual con alguna mujer apago la luz, porque mi panza me da vergüenza a veces hago el amor con la remera puesta¨-

Éstas declaraciones por más que les parezcan polémicas o banales son las cosas que yo escucho constantemente y día a día desde hace 25 años en mis consultorios y tengo que tener la inteligencia necesaria como para convencer a un paciente que ha logrado éxito en casi todo en la vida, de que puede contra su lado oscuro, que puede contra su ansiedad que puede contra su boicot.

Tratamientos personalizados:

Ahí está la clave, todos conocemos miles de dietas y la mayoría son buenas pero no cualquier dieta es para cualquier paciente.

Cada persona tiene una personalidad diferente y de acuerdo a esa personalidad se le hace una dieta con una licenciada en nutrición, específica para sus gustos, para sus tiempos que se adapte a su trabajo, a su deporte a su vida personal y a su condición socioeconómica.

En nuestros consultorios hacemos medicina estética, son muchos en Capital Federal y algunos en el conurbano no hacemos ningún procedimiento quirúrgico y todos nuestros tratamientos están científicamente comprobados que dan resultado. Botox, plasma rico en plaquetas, mesoterapia, aparatología de última generación para el modelado del cuerpo, la celulitis y la flacidez.

Tengo un equipo de médicas dermatólogas ,un equipo de cosmiátras y un equipo de nutricionistas de excelencia profesional y humana que llevan adelante este estilo tan particular de atención , el no separar lo emocional de lo físico de cada paciente.

¿Saben cuál es el primer contacto que un paciente tiene con un consultorio?

Las secretarias y a las nuestras las aman. No voy a hablar de cada tratamiento ni de lo perjudicial que es tener exceso de peso ya que todas las notas hablan de ello.

Hoy yo me paro desde otro lado, con una visión diferente más cercana al sufrimiento específico del paciente en situaciones comunes que se le dan día a día la medicina estética; es una medicina cercana es una medicina no solemne, es una medicina de belleza de alegría y no es una medicina del dolor y de la enfermedad, pero no por ello es menos importante.

Soy un médico atípico porque siempre me he mostrado tal cual soy, los pacientes cantan conmigo en mis shows en el Hotel Faena (tengo una banda de rock), algunos de ellos me acompañan muchas veces en viajes a andar en moto, yo personalmente manejo las redes sociales y cualquiera se puede comunicar conmigo a la hora que sea ,estoy muy cerca, he presentado muchos pacientes entre ellos y hasta he salido de padrino de bodas en algunos.

Soy un abanderado de la vida saludable y eso también incluye la diversión pero como todos saben estoy en contra del tabaco y las drogas y un entusiasta del deporte la naturaleza y el alcohol en su justa medida y cualquier celebración por la alegría y la amistad.

Hace 25 años que hago esto y soy un tipo muy feliz. Espero que le guste mi foto en Río de Janeiro no tengo guardapolvo en la foto pero tengo una buena camisa hawaiana.

