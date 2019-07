Se puede vivir más y mejor a pesar de todo

Vivir muchos años, feliz, con buena calidad de vida y prácticamente sin enfermarse, es el anhelo de todos. Lo interesante es que, según muchos especialistas, es algo posible y depende en gran parte de cada uno, al punto tal que afirman que si diariamente se adquirieran determinadas Conductas saludables, la cantidad de gente enferma disminuiría considerablemente.

Si bien es un dato conocido que el cuerpo humano está formado por microorganismos y células, es menos difundido que cada uno de éstos componentes debe ser tratado de manera apropiada para conseguir lo descripto en el párrafo anterior.

La adecuada alimentación, tan difundida y discutida, es solo una parte de este trato saludable; ya que además sin una correcta atención emocional y física, es imposible lograrlo para todo esto el Doctor Marcelo Suárez desarrolló el método “Conductas saludables” y escribió el libro “No me enfermo más”, cuyo objetivo es dar las herramientas para “llegar a viejo lo más joven posible, logrando la mejor versión de nosotros mismos, más allá de la edad que tengamos”.

Este método está pensado para ayudar al organismo a hacer un vuelco definitivo y mejorar todos los aspectos referidos a la salud: el físico, psíquico, social y espiritual. La consigna inicial es la de empezar a cuidar el organismo de manera consciente, aplicando “seis Conductas saludables” que detalla a continuación: 1) alimentación adecuada 2) Hidratación. 3) ejercicio. 4) descanso. 5) pensamientos positivos. 6) respiración consciente.

A ver si entendí Doctor; ¿usted dice que si incorporamos estas 6 conductas resolvemos nuestros problemas de salud?

Sí, agregá “diariamente”, y es exacto lo que decís. Nuestros genes (unidades de información), predisponen, pero no determinan, lo que determina si vamos a enfermarnos o no, son nuestras conductas, ya que, si son apropiadas, ese gen que puede enfermarnos no se expresa, se queda dormido.

Esa es la famosa epigenética. (ciencia que estudia la expresión de los genes a partir de las conductas y medio ambiente). Imaginate una linterna de 6 pilas: todas son iguales, todas tienen la misma importancia y energía y todas tienen que estar puestas a la vez, sino no daría luz.

Con el organismo pasa lo mismo, ninguna Conducta es más importante que la otra, todas son complementarias y cuando las incorporamos como corresponde, la enfermedad existente desaparece o se debilita mucho y si no existe, no se desarrolla.

Pero yo no hago todo eso y estoy bien

En realidad estas así porque el organismo, a diferencia de cualquier otra máquina tiene mecanismos compensadores que pueden equilibrar hasta tus análisis por años y eso no es estar saludable, ya que en algún momento se agotará. Estar saludable es verse, sentirse bien y estar equilibrado químicamente, actuando correctamente, de esa forma todo será genuino. El organismo necesita dos cosas: que le demos lo que necesita (las 6 Conductas) y que lo dejemos en paz.

Okey Doc, supongo que cada una tendrá su explicación...

Si claro, te voy a dar algunos tips básicos para que empieces. Alimentación: comer comida real (todo lo que alguna vez tuvo vida), variado (todos los grupos y colores) y no más de 4 veces al día, ideal: 3. Descanso: de noche, 6, 7 horas y media o 9 hs. Hidratación: agua potable sin gas, mínimo 2 litros por día. Ejercicio: de fuerza + aeróbico + HIIT, 5 veces a la semana. Pensamientos Positivos: aceptar lo que sucede, resolverlo o tercerizarlo. Respiración Consciente: respirar por la nariz conectado con el aire que entra y sale, 3 a 4 veces por hora.

Pero tengo muchas preguntas para cada una

Si claro, te dije que eran tips para arrancar, lo demás lo charlamos en mi consultorio. Hay explicaciones y más detalles para cada una, abalados científicamente y mira que “casualidad”, respetando siempre la fisiología, no modificándola.

Esto no es un invento mío, esto es lo que dice la Ciencia desde siempre. El mundo ha cambiado mucho en los últimos 15.000 años, pero los genes son los mismos. Vivimos sobrecalentados, sobreiluminados, sobrealimentados, sobreinformados o sea bajo una discordancia evolutiva tremenda.

Estamos transitando la era de la defraudación genética y sin ánimo de contrariar la tecnología, no nos sirve para todo. Por eso pienso que a nuestra Salud presente y futura le vendría bien fijarse más en el pasado, respetar nuestros principios.

Hoy la medicina no considera la evolución se ha transformado en una ciencia farmacocentrista. Mi trabajo es que quieran lo que necesitan y no que necesiten lo que quieren. “Un Organismo Sano es un Organismo Sabio. Enamorémonos de nuestras células y tratémoslas bien, es la única salida”.

Dr. Marcelo Suárez. M.N. 73796 Especialista en Clínica Médica- Experto en Conductas Saludables y Dieta Cetogénica Creador del Método: Conductas Saludables, escritor del libro: “No me enfermo más” Conferencista de Obesidad-Sobregrasa-Dietas Cetogénicas y Conductas Saludables en: EE. UU., Brasil, Uruguay, R. Dominicana, Bélgica, Portugal, España, México y Perú.