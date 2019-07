Dra. Anabella Cuesta: sonrisas sanas y más lindas

Hasta no hace mucho, existía la creencia de que los tratamientos de ortodoncia sólo eran para niños y adolescentes. Pero en los últimos 20 años, cada vez más son los adultos que deciden mejorar su sonrisa. La técnica ortodóncica más moderna disponible es invisalign, crada en el año 1997 por la compañía Align Technology en los Estados Unidos y es la mejor opción a nivel mundial para realizar el tratamiento de ortodoncia con alineadores, ya que es líder a nivel mundial.

“Invisalign consiste en diseñar de manera digital, precisa y personalizada tratamientos ortodóncicos predecibles y en la mitad del tiempo que un tratamiento convencional. Esta técnica se lleva a cabo utilizando alineadores transparentes y extraíbles para alinear gradualmente los dientes".

"Los alineadores están hechos de material termoformado de uso médico, un material de creación propia, denominado smartTrack. Son estéticos, removibles, transparentes, cómodos e higiénicos. Es una manera casi invisible de alinear los dientes sin aparatología metálica. En estos 22 años han sido tratados exitosamente 6.4 millones de pacientes, a través de más de 165.000 doctores acreditados en la técnica, en más de 90 países”, dice la Dra. Anabella Cuesta (m.n 22.019).

Ella es Ortodoncista, con Fellowship de la Universidad de Pittsburgh en Prótesis y Rehabilitación, especialista en Ortodoncia Estética invisible con alineadores, certificada en la técnica invisalign desde el año 2016.

¿Cómo funciona Invisalign?

Utiliza tecnología de imagenología 3-d con la que describe un plan completo de tratamiento con imágenes de la posición inicial, hasta la posición final deseada. Cada alineador mueve los dientes lentamente a través de una fuerza controlada. no solamente controla fuerzas, sino también controla el tiempo de aplicación de la fuerza y cuáles dientes se moverán.

El resultado es un sistema de liberación de fuerzas eficiente y controlada, prácticamente indolora. Cada uno de los alineadores se usa en promedio de una semana a diez días, inclusive hasta 2 semanas, sustituyéndose para la próxima serie hasta alcanzar la posición final deseada.

¿Cuáles son las principales ventajas de esta técnica?

Comenzando porque al ser transparente es totalmente discreto, las ventajas son muchas. la principal ventaja, hoy por hoy, dejó de ser sola la estética. Es un tratamiento altamente predecible y que funciona muy bien en ortodoncia. Es removible, con lo cual se puede comer y beber lo que se quiera durante el tratamiento. Es muy cómodo y se reduce las visitas al ortodoncista para realizar ajustes.

El paciente puede visualizar cómo quedarán sus dientes alineados cuando se complete el tratamiento. Es una excelente alternativa para pacientes que viajan mucho ya que no se atrasan en el tratamiento en caso de que no puedan venir al consultorio. no hay límites en la patología a tratar y son ideales para los tratamientos para adolescentes, pues la fisonomía no se ve alterada y hay tratamientos especiales para niños desde los 6 años de edad.

