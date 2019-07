Dr. Miguel Ángel Gramajo Booth: nueva flebología

De corta duración, confiable e indicado para evitar cirugías en la mayoría de los casos, la Fleboterapia Restaurativa es el procedimiento adecuado para lograr resultados efectivos. Con más de 30 años de experiencia en la problemática de las distintas afecciones flebológicas, el Dr. Miguel Ángel Gramajo Booth (M.N. 42.569), ha sido orador en numerosos congresos nacionales y extranjeros, además de Miembro del American College of Phlebology es pionero en los procedimientos de recuperación funcional sin extirpación.

“El procedimiento Fleboterapia Restaurativa (FR) es una conjunción de producto y forma de administración. Las venas son tejidos con gran poder restaurativo, de regeneración. Este método no es esclerosante y produce un estímulo sobre la pared de la vena, reparándola y permitiendo que la sangre fluya con normalidad. De esta manera, las venas enfermas se refuerzan, tonifican y continúan activas”, define el Dr. Gramajo Booth.

¿Cuál es la diferencia con el método esclerosante?

Esclerosar una vena significa fibrosarla y anularla. Deja de funcionar.

¿El láser es un método esclerosante?

Sí, lleva el vaso a la necrosis, y no ha tenido los mejores resultados.

¿Con la Fleboterapia Restaurativa es posible evitar la cirugía?

En la mayoría de los casos, sí, aún en los más severos. Sin embargo, hay algunos pocos que sí requerirán de una minicirugía para reparar la válvula ostial de la vena safena, pero sin extirparla.

¿Y de qué manera se puede constatar que los vasos fueron reparados, efectivamente?

Existen muchos estudios que permiten esa constatación: ecografía doppler, ecotomografía, flebología y transiluminación.

¿Es un tratamiento que requiere de muchas sesiones?

Es el tratamiento más corto de todos los conocidos. En una sola sesión se barren extensas zonas de las piernas y basta de una a tres aplicaciones en una vena dilatada para hacerla desaparecer y continuar funcionando normalmente. En venas enfermas se realiza cada dos años, aproximadamente, un refuerzo de la medicación.

¿Qué características tiene el producto que se utiliza?

Se trata de un producto en base a sustancias naturales que no entrañan ningún riesgo ni peligro para la salud.

¿La Fleboterapia Restaurativa es un tratamiento doloroso?

Para nada. Se realiza con un equipo que permite la mayor precisión para localizar los vasos e inyectar la dosis previamente programada. Es apenas perceptible, es prácticamente indoloro o equivalente a una sesión de acupuntura.

¿Ese equipo es el Phlebomaster - X100 creado y patentado por usted?

Sí. Es un equipo único que he patentado, pero no se comercializa, solo lo utilizo yo. Se trata de un aparato electrónico con acción aspirante impelente que permite tratar con velocidad y precisión toda clase de vasos, hasta los más finos. La efectividad que se logra con su uso es netamente superior al uso de la jeringa y el rayo láser. Y su uso conjunto con el Transiluminador, que permite visualizar pequeños vasos que no son visibles a simple vista, aseguran excelentes resultados.

¿Este método es aplicable a todas las venas, incluidas las de las manos?

Sí, sin ningún problema. Algunas venas sanas, pero antiestéticas como las del dorso de las manos o pies, es posible realizar una progresiva disminución. Antes de este método, para mejorar el aspecto de las manos, cuando empezaban a notarse las venas, producto del paso de los años, se hacía lipotransferencia buscando devolverle el aspecto de la juventud. Pero la verdad es que los resultados son muy pobres.

Con la Fleboterapia Restaurativa se reducen progresivamente esas venas. El procedimiento se realiza cada seis meses, aproximadamente.

¿Es un tratamiento caro?

En lo absoluto. Incluso, con respecto a los tratamientos tradicionales, y considerando las ventajas a largo plazo, se podría asegurar que es barato y asequible a cualquier presupuesto.

Conoce más sobre el profesional en www.nuevaflebologia.com.ar.