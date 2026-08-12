A dos días del terremoto en Colombia, se cuentan 216 muertos y hay más de 4000 desaparecidos

Al menos 216 personas murieron y cerca de 4.000 permanecen desaparecidas como consecuencia del terremoto de 7,4 que sacudió el lunes varias ciudades del noroeste de Colombia, a la vez que se multiplican las labores de rescatistas en la búsqueda de sobrevivientes bajo los escombros de edificios derrumbados. Las autoridades regionales arriesgan un número de víctimas fatales más alto, que llegaría a 240.

El gobierno de Abelardo de la Espriella anunció este miércoles tres días de luto con bandera a media asta en memoria de los ciudadanos fallecidos. El Instituto Nacional de Medicina Legal confirmó el martes que recibió 160 cuerpos provenientes de Chocó, Caldas, Risaralda y Valle del Cauca, correspondientes a personas que murieron en el terremoto.

En la plataforma ciudadana Colombia Te Busca hay registradas 4145 personas que este miércoles todavía no fueron encontradas por sus familias. Otras 909 ya fueron localizadas. El sitio sigue el modelo de Desaparecidos Terremoto Venezuela, que funcionó tras los sismos del 24 de junio.

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Rescates entre los escombros

La prioridad inmediata tras el terremoto que sacudió Colombia es salvar víctimas que aún haya entre los escombros, destacó la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y la Media Luna Roja (FICR). Para esto es vital actuar rápido, en una ventana de 72 horas tras el hecho. A cada rescate, los socorristas celebran y los medios de comunicación difunden, en una batalla palmo a palmo contra la desesperanza.

El hallazgo de Daniela Largo, de 32 años, extraída entre las ruinas con vida en la noche del martes en medio de aplausos y vítores, llevó ánimos a la desesperada búsqueda de sobrevivientes.

Las tareas de rescate continúan las 24 horas.

Lo mismo sucedió con el rescate de la biomédica Diana Troncoso, de 31 años, el martes. Fue encontrada entre los escombros de un edificio de cuatro pisos que colapsó en el barrio Torres del Limonar, en Cali. El edificio tenía 54 apartamentos y, según informaron vecinos a los organismos de socorro, allí podría haber más de 20 personas por localizar.

La Cruz Roja Colombiana activó su sala nacional de crisis y los equipos de búsqueda y rescate de los departamentos de Antioquia, Quindío y Caldas están desplegados y operativos, indicó la federación en un comunicado.

Pereira, Cali, Quibdó, Manizales y Armenia siguen en emergencia

Las ciudades Pereira, Cali, Quibdó, Manizales y Armenia, en el oeste del país, permanecen en alerta tras el movimiento telúrico que dejó además siete aeropuertos con operaciones suspendidas y 86 edificios colapsados. Continúa el trabajo de los rescatistas, hay hospitales desbordados y por las noches suena el toque de queda, ya que muchas áreas se ven afectadas por cortes de luz.

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El presidente De la Espriella, quien lleva apenas cinco días en su cargo, ordenó al ministro de Vivienda que decrete “un alivio económico en servicios públicos para todas las personas afectadas por tres meses” en el departamento de Risaralda.

El terremoto registró 96 réplicas

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) informó que en las primeras 24 horas posteriores al sismo se registraron 96 réplicas, principalmente en San José del Palmar y Sipí, en Chocó, con magnitudes entre 1,4 y 4,8, y profundidades menores a 100 kilómetros.

Las réplicas, explicó el SGC, pueden durar días, semanas o incluso meses, ya que cuando ocurre un sismo de gran magnitud y poca profundidad, “se sigue liberando energía hasta que las zonas aledañas al área de ruptura del sismo principal se equilibran nuevamente”.

Se activa la ayuda internacional

El Gobierno de México prepara un contingente de 255 militares especializados en búsqueda y rescate, así como toneladas de ayuda humanitaria, para ser enviados a Colombia en cuanto lo requiera formalmente el país sudamericano, según informó el secretario de Defensa, Ricardo Trevilla Trejo. El funcionario explicó en conferencia de prensa que el contingente, denominado “Agrupamiento Cali”, sería “muy similar al que apoyó a Venezuela” por el doble terremoto de junio.

Además, el operativo incluye el envío de cuatro toneladas de medicamentos y 8,4 toneladas de herramientas y equipo de rescate, además de teléfonos satelitales, radios, generadores eléctricos y tiendas de campaña. De todas formas, la presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que el despliegue depende de una petición oficial del Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella.

La Unión Europea activó su sistema de asistencia consular y su servicio de satélites Copernicus para ayudar a Colombia tras el terremoto, informó este martes la jefa de la diplomacia comunitaria, Kaja Kallas, reportó DW. "La UE ha movilizado Copernicus, nuestro servicio de satélites, para apoyar las operaciones de rescate y socorro. Estamos proporcionando financiación para respaldar la respuesta, entre otros medios a través de la Cruz Roja", indicó Kallas en un mensaje a través de redes sociales. Asimismo, dijo que la UE ha activado el mecanismo de asistencia consular en situaciones de crisis para ayudar a los ciudadanos de la comunidad europea afectados por la catástrofe.

Por su parte, el Departamento de Estado de los Estados Unidos anunció en su cuenta de X que la ayuda está en camino: "Ayer, Estados Unidos activó un Equipo de Respuesta de Asistencia ante Desastres (DART, por sus siglas en inglés) que llegará hoy a Colombia para apoyar las operaciones críticas del Gobierno, la programación y la coordinación general de la respuesta", precisó el martes.

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