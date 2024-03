Christian Horner le respondió a Verstappen:“Si alguien no quiere estar en este equipo, no vamos a obligar a nadie”

En la antesala de la carrera que tuvo lugar el último sábado en el circuito de Jeddah Corniche, el tricampeón de la Fórmula 1 con Red Bull, Max Verstappen advirtió en rueda de prensa: “Sin Marko, no puedo continuar” y, crece la incertidumbre sobre cuál será el futuro del conjunto austríaco. Mientras que, Christian Horner en tono conciliador expresó que “si alguien no quiere estar en este equipo, no vamos a obligar a nadie”.

El jefe de mecánicos de la escudería se expresó tras las declaraciones del piloto neerlandés el último fin de semana en el marco del Gran Premio de Arabia Saudita, durante el que se reveló el posible alejamiento del histórico asesor del Toro Rosso, Helmut Marko.

Las declaraciones de Horner suponen un notable cambio de tono respecto a su postura antes del Gran Premio de Arabia Saudí, cuando dijo que no tenía ninguna duda de que Verstappen cumpliría su contrato con el equipo.

Max Verstappen junto a su padre Jos en el box de Red Bull

Se entiende que en un nivel superior dentro de la firma sponsoreada por la reconocida bebidas energéticas , ha habido frustraciones crecientes por los desmanejos con los conflictos internos entre sus integrantes y la permanente filtración a medios de comunicación.

Las declaraciones del austríaco experimentado, Helmut Marko a la televisión sobre una posible suspensión, las posteriores amenazas de abandono de Verstappen, y las críticas públicas de su padre Jos hacia Horner en entrevistas concedidas a distintos diarios, han generado un debilitamiento puertas adentro, cuando se busca restablecer la calma dentro de la operación de Red Bull.

Christian Horner, director deportivo de Red Bull

Por su parte, Christian Horner es muy consciente de la importancia del apoyo público de Verstappen a Marko, y de sus afirmaciones de que no desearía quedarse si perdiera a su estrecho aliado.

No obstante, el británico se mostró esperanzado y consideró que “nunca se puede decir nunca, sin embargo, si un piloto no quiere estar en un sitio, se irá a otro. Pero como equipo, no veo ninguna razón por la que alguien quiera dejar este equipo. Creo que tiene un gran apoyo a su alrededor y está haciendo un trabajo maravilloso con un gran auto."

