Afganistán: el bebé entregado a los marines a través de un muro fue reunido con sus padres

El mundo estuvo en vilo por las virales imágenes del bebé entregado a los marines estadounidenses a través de un muro en el aeropuerto de Kabul, controlado por los talibán, que finalmente fue reunido con sus padres y se encuentra a salvo, según comunicó el Cuerpo de Marines del país norteamericano.

"El bebé que se ve en el video fue llevado a un centro de tratamiento médico en el lugar y cuidado por profesionales médicos", comunicó el portavoz del Cuerpo de Marines de Estados Unidos, Jim Stenger quien a su vez aseguró que el bebé se encuentra a salvo junto a su papá en el aeropuerto de la capital afgana, en donde las desgarradoras imágenes de los civiles intentando huir de la -ahora- tierra talibán conmovieron a la comunidad internacional.

“Puedo confirmar que el bebé se reunió con su padre y está a salvo en el aeropuerto", agregó el militar de Estados Unidos, la potencia que retiró a su ejército de Afganistán tras 20 años de ocupación.

Además, el hombre destacó la labor de los marines en el apoyo a las operaciones de evacuación de lo que ya se denomina una crisis humanitaria. "Este es un verdadero ejemplo de la profesionalidad de los marines en el lugar, que están tomando decisiones rápidas en una situación dinámica", puntualizó.

El video que fue viral en las redes sociales y conmovió al mundo muestra a un grupo de personas amontonadas en el aeropuerto de Kabul, donde todavía los marines estadounidenses supervisan la evacuación de quienes quieren huir del país ante el avance talibán.

Las escenas dramáticas de madres entregando a sus bebés en el aeropuerto de Kabul se viralizaron en las redes (Foto: AFP)

En medio del caos, se ve a una mujer que le entrega a un soldado estadounidense un bebé que llora desconsoladamente a través de un muro cubierto de alambre de púas. Estas escenas proliferaron en los últimos días tras el anuncio del nuevo gobierno que aseguró que buscará y castigará a quienes hayan colaborado con Estados Unidos o la OTAN.

"No podemos tomar a un menor por nuestra cuenta. Es muy, muy difícil para esos soldados, como muestran las imágenes, lidiar con algunas personas desesperadas, muchas de las cuales solo quieren salir del país", explicó el secretario de Defensa del Reino Unido, Ben Wallace, cuyas tropas también se encuentran asistiendo en las tareas de evacuación.

Bebés sobre alambre de púas en Afganistan

“Nos arrojaron a los bebés, algunos de ellos caían sobre el alambre de púas. Fue horrible. No había un hombre entre nosotros que no llorara por la situación”, dijo el militar al medio británicoThe Independent y señaló que no es posible sacar de Afganistán a menores no acompañados.

Luego de 20 años de ocupación estadounidense, el anuncio de la retirada del ejército en mayo motivó el avance de los insurgentes que gobernaron el país de Asia central entre 1996 y 2001 bajo una estricta ley islámica.

Tras la rápida toma de Kabul, algo que se dio mucho antes de lo previsto por Estados Unidos, éste se vio obligado a acelerar la evacuación tanto de sus nacionales como de los civiles dispuestos a huir a toda costa del emirato a través del aeropuerto que se encuentra rodeado por los talibán.

