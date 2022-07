Alemania: escucharon sollozos en una alcantarilla y hallaron a un niño que llevaba 8 días desaparecido

Tras una semana de búsqueda exhaustiva, cuando parecían desvanecerse las esperanzas, reapareció el niño que estuvo desaparecido durante 8 días en Oldenburg, una ciudad situada al noroeste de Alemania. Los rescatistas se toparon con un rastro inesperado: oyeron gemidos provenientes de una alcantarilla y al seguir la pista dieron con la localización exacta del pequeño.

Se trata de un niño con dificultades de aprendizaje, llamado Joe, quien había sido visto por última vez el 17 de junio pasado, mientras jugaba en el jardín delantero de su hogar.

A medida que transcurrían las jornadas sin haber reencontrado a Joe, el equipo de investigadores comenzó a sospechar que se trataba de un secuestro, aunque tampoco descartaron la hipótesis de un homicidio.

Se constató finalmente que el chico se estuvo desplazando dentro del sistema de alcantarillado y logró sobrevivir durante toda una semana.

La pista definitiva fue captada por un transeúnte que identificó un quejido "débil" a lo lejos, proveniente del interior de una tapa de alcantarilla. La señal llamó la atención del hombre, que decidió alertar a los equipos de seguridad, bomberos y rescatistas, quienes acudieron de inmediato a la zona, localizada a 300 metros de la casa del jovencito.

"Una suerte absoluta"

Cuando retiraron la tapa, encontraron al niño desnudo e ileso, que fue trasladado de manera urgente a un centro de salud por un cuadro de hipotermia y deshidratación. La buena noticia es que Joe, finalmente, había aparecido con vida.

"Es una suerte absoluta. Por supuesto, existía la posibilidad de que no encontráramos al niño allí. Posiblemente... si no hubiera hecho ningún ruido o si no se hubieran escuchado esos ruidos, quizá no lo hubiéramos encontrado allí", declaró la vocera policial de Oldenburg, Steffan Klatte, cuyo testimonio fue transmitido por CNN.

Tras analizar las pistas en profundidad, los especialistas determinaron que el pequeño Joe ingresó a la tubería del desagüe mientras jugaba, y posteriormente se desplazó hasta el sistema de drenaje. Evidentemente perdió la orientación luego de arrastrarse a lo largo de cientos de metros, consignó La Vanguardia.

También se realizó una inspección del sistema de alcantarillado mediante robots para averiguar qué había ocurrido con la ropa del niño. Las prendas aparecieron en una mini tubería de 60 centímetros de diámetro, a unos 70 metros del punto de entrada al conducto bajo tierra.

