Alianza celta: Escocia, Gales e Irlanda del Norte firmaron un pacto para desintegrar el Reino Unido

La estructura política del Reino Unido enfrenta una sacudida sin precedentes. En una cumbre celebrada en la ciudad galesa de Cardiff, las máximas figuras del nacionalismo de Escocia, Gales e Irlanda del Norte sellaron un pacto inédito con un objetivo de máxima: desintegrar la unión con Inglaterra, abandonar el modelo de gobierno centralizado y pavimentar el camino de regreso a la Unión Europea.

Bajo el paraguas de una suerte de "revolución celta", la alianza reunió por primera vez a tres fuerzas independentistas que hoy ostentan el poder en sus respectivos territorios: el Partido Nacional Escocés (SNP), el galés Plaid Cymru y el norirlandés Sinn Féin. El documento conjunto no dejó margen para las dudas al sentenciar que "la era de Westminster está llegando a su fin". Incluso el líder escocés, John Swinney, fue un paso más allá y pronosticó que el laborista Andy Burnham pasará a la historia como "el último primer ministro del Reino Unido".

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El pacto independentista no surgió en el vacío y recibió un empujón clave desde el otro lado del Atlántico. Durante el fin de semana, el presidente estadounidense Donald Trump visitó Dublín y agitó el debate al respaldar el proyecto de una "Irlanda unida", amparándose en las cláusulas del Acuerdo de Viernes Santo de 1998. En el tablero geopolítico, los analistas interpretaron la jugada de la Casa Blanca como una represalia directa contra Gran Bretaña por su negativa a colaborar en el conflicto bélico de Estados Unidos contra Irán.

Con los números sobre la mesa, cada nación delineó su propia hoja de ruta. Swinney fijó como plazo límite el año 2031 para concretar un nuevo referéndum en Escocia, respaldado por una reciente encuesta de Survation que ubica al "Sí" a la independencia con un 52% de apoyo frente al 48% del "No". Por su parte, el líder galés Rhun ap Iorwerth aclaró que los tiempos en su territorio los marcará su propia población, mientras que la ministra principal norirlandesa, Michelle O'Neill, le advirtió a Londres que "no podrá contener la marea" del cambio constitucional.

Del otro lado del mostrador, la respuesta de Downing Street fue fría y cortante. Lejos de subirse al ring constitucional, el gobierno británico esquivó el bulto. Un portavoz oficial descartó la autorización para nuevas consultas populares y aseguró que Burnham concentra toda su energía en "aliviar la presión sobre las finanzas familiares y proporcionar mayor seguridad económica", apostando a la unidad frente a la crisis del costo de vida.

RDC: Escocia, Gales e Irlanda del Norte buscan su independencia y eso podría implicar “el fin del Reino Unido”

El peso del Brexit y el futuro de la Corona

La desconexión política con Londres encuentra su raíz más profunda en el divorcio con Bruselas. En el histórico plebiscito del Brexit, las poblaciones de Escocia e Irlanda del Norte votaron mayoritariamente por permanecer dentro de la Unión Europea, pero el peso demográfico de Inglaterra terminó por arrastrarlas fuera del bloque. Hoy, el acuerdo firmado en Cardiff rechaza frontalmente el modelo económico británico y apuesta por recuperar el pasaporte europeo, compartiendo recursos energéticos e ideas de crecimiento entre las tres naciones.

Pese al entusiasmo separatista, el camino hacia la ruptura choca contra un paredón legal complejo a corto plazo. La ingeniería institucional británica establece que cualquier referéndum de independencia, para ser vinculante, requiere la autorización explícita del primer ministro desde Westminster. Hasta el momento, el Ejecutivo central se niega a soltar esa llave y argumenta que los territorios funcionan mejor cuando se agrupan en torno a valores compartidos.

Más allá de la burocracia parlamentaria, una eventual desintegración del país abre un interrogante mayúsculo sobre el futuro de la monarquía y el rol de la Commonwealth. Si la ruptura se concreta, cada territorio definirá su relación con la corona a su manera: mientras Escocia y Gales podrían llegar a tolerar la figura de un rey local, el Sinn Féin (de raíces católicas, republicanas y vinculadas históricamente al IRA) rechazaría de plano cualquier autoridad de la realeza británica sobre una Irlanda unificada.

TC/AF