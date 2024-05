Analista político, Mario Laghos: “Reino Unido debe buscar inspiración en la 'opción Bukele', sobre cómo hacer las cosas”

El analista político, Mario Laghos a través de su columna de opinión publicada en la revista The European Conservative enfatizó: “El Reino Unido debe buscar inspiración en el presidente de El Salvador sobre cómo hacer las cosas” y manifestó que “la opción Bukele podría implicar en el contexto británico el despliegue del ejército para salvaguardar la frontera”.

El periodista del sitio británico The Critic realizó una fuerte crítica contra el ex primer ministro, Boris Johnson bajo su gestión y manifestó que “hay que arrestar a los delincuentes, patear a los subversivos y acabar con el desorden”.

El Plan Bukele: de la cruzada contra la corrupción a perpetuarse en el poder

El redactor relacionó el accionar del mandatario salvadoreño cuando llegó al poder con el desborde de refugiados que se vive en la nación europea y, refirió a la implementación del Plan de Control Territorial (PTC) con el desdoble de policías y soldados en zonas controladas por las pandillas en el país centroamericano.

“Ambos fueron elegidos al mismo tiempo, ambos marcaron una diferencia nominal con respecto a sus predecesores, ambos encontraron la oposición de elementos de izquierda y derecha y ambos prometieron grandes cosas. Pero a diferencia de Bukele, Boris se reprimió”, sostuvo Mario Laghos.

Ex primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson

En este sentido, Laghos subraya que la estrategia llevada a cabo por Nayib Bukele ha dado los resultados contrarios a las políticas ejecutadas en Gran Bretaña y, consideró que “su enfoque para abordar los problemas de frente y ganar debería ser instructivo”.

Nayib Bukele: “Nuestra guerra contra la corrupción será tan exitosa como contra las pandillas”

El editorialista de The Critic reclamó que “mientras Bukele cumple su promesa de hacer historia, nuestro hombre, Boris ya se está convirtiendo en abono en el basurero de la historia” y señaló que “el problema de Gran Bretaña es que no hace nada, no controla sus fronteras, no hace cumplir las leyes, no construye nada”

Además, fustigó a Boris Johnson y le reprochó al entonces primer ministro que “se contentó con alojar en hoteles a tantos africanos como pudieran cruzar el Canal de la Mancha, a expensas de los contribuyentes. . No fue hasta 2022 que surgió con el Plan Ruanda (una propuesta que permanece estancada) bloqueado por Lores no electos que sin duda se ganarían el favor de quienes reprenden a Bukele por ser antidemocrático”.

Boris Johnson impuso que sin documento no se puede votar, y lo mandaron a buscar el suyo

Nayib Bukele y el Plan ded Control Territorial

Por último, Mario Laghos culminó y afirmó que “lo único que les importa a ellos, y a cualquiera que tenga ojos para ver, es el poder y cómo ejercerlo. Debe tomarse y usarse. Eso es lo que significa aceptar la opción Bukele. Gran Bretaña sólo necesita a alguien dispuesto a apretar el botón”.

