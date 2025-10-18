Ante los escándalos, el príncipe Andrés renunció a su titulo real

El príncipe Andrés, hermano del rey Carlos III, anunció que abdicó a sus títulos nobiliarios tras considerar que las continuas acusaciones en su contra distraen el trabajo del monarca y de la familia real. No obstante, Andrés conservará su título de príncipe por ser hijo de la reina Isabel II.

Aunque permanecía retirado de la vida pública a raíz de su vínculo con el criminal sexual estadounidense Jeffrey Epstein y las acusaciones en su contra por abuso sexual - que sigue negando “categóricamente”- el príncipe Andrés anunció su decisión mediante un comunicado.

“Tras conversar con el rey y con mi familia, hemos concluido que las acusaciones constantes hacia mí perjudican el trabajo de Su Majestad y de la Familia Real”, expresó el príncipe.

“He decidido, como siempre lo he hecho, dar prioridad a mi deber con mi familia y mi país”, añadió.

Denuncias. Andrés, de 65 años, perdió su título de duque de York con efecto inmediato, días antes de la publicación de un libro póstumo de una presunta víctima que asegura haber tenido encuentros sexuales con él cuando ella era menor de edad.

Extractos del libro, “Nobody’s Girl”, se publicaron el miércoles en el diario británico The Guardian y aceleraron la decisión del tercer hijo de la Reina Isabel II.

La autora del libro es la estadounidense Virginia Giuffre, quien relata allí los tres encuentros que asegura haber tenido con el príncipe cuando tenía 17 años.

Giuffre, quien se suicidó en abril a los 41 años, había iniciado acciones legales contra Andrés en 2021.

El príncipe siempre negó las acusaciones de agresión sexual y evitó un juicio en Nueva York mediante el pago de varios millones de dólares, en un acuerdo cerrado con Giuffre en 2022.

La mujer afirmó ser una de las muchas niñas y jóvenes que fueron explotadas sexualmente por Epstein y su círculo de contactos adinerados.

En su libro póstumo Giuffre dice que “él creía que acostarse conmigo era su derecho”, y afirma que fue presentada a Andrés en marzo de 2001 cuando estaba en Londres en casa de Ghislaine Maxwell, compañera y cómplice de Jeffrey Epstein.

Más revelaciones. La prensa británica informó esta semana que Andrés habría mentido al afirmar en 2019, en una entrevista con la BBC, que había cortado toda relación con Epstein en diciembre de 2010.

La prensa publicó esta semana correos electrónicos que prueban que el príncipe siguió en contacto con el financista estadounidense después de esa fecha.

En un mail de febrero de 2011 escribía: “¡Sigamos en contacto, volveremos a jugar juntos pronto!”, según la prensa británica.

Jeffrey Epstein fue condenado en 2008 por reclutar menores para fines de prostitución, antes de ser inculpado en 2019 por tráfico sexual de menores.

Encarcelado en espera de su proceso, fue encontrado muerto en su celda semanas más tarde.

Por otro lado, cuando una tempestad política sacude actualmente al Reino Unido en torno a un caso de espionaje en beneficio de China, Telegraph afirmó esta semana que el príncipe Andrés se encontró en tres ocasiones, en 2018 y 2019, con un funcionario chino que está en el centro de este caso.