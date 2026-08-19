Argentina manda ayuda humanitaria a Colombia, incluyendo una planta potabilizadora de agua y 7.500 raciones individuales de emergencia

El Gobierno argentino está enviando ayuda humanitaria a Colombia tras el devastador terremoto de magnitud 7,4 que sufrió el pasado lunes 10 de agosto. Se trata de un contingente de las Fuerzas Armadas integrado por 32 efectivos y medios del Ejército Argentino.

La Agencia Noticias Argentinas (NA) informó que esta misión se dedicará principalmente a la captación, potabilización y distribución de agua; y además, brindará apoyo logístico en las comunicaciones en los hospitales.

Según el comunicado oficial que dio a conocer Cancillería Argentina, “el contingente, integrado por 32 efectivos, cuenta con una planta potabilizadora de agua, una cocina de campaña, equipamiento de cadena de frío, comunicaciones radiales y satelitales y 7.500 raciones individuales de emergencia”.

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Un Hércules C-130 transportará la cocina de campaña, la planta potabilizadora de agua y el resto del apoyo logístico; y un Embraer RJ-140 llevará a los 32 efectivos encargados de cumplir la misión.

Noticias Argentina informó que se instalará un centro de distribución de alimentos con cocina de campaña que permita producir más 4.000 soluciones alimenticias para la población.

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El Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, bajo la supervisión del Ministerio de Defensa, en coordinación con las autoridades colombianas a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, implementará toda esta actividad.

Los efectivos argentinos trabajaran principalmente en la ciudad de Quibdó, ubicada en el departamento del Chocó, cuya localidad San José del Palmar fue el eje del terremoto. Esta área se caracteriza por estar geográficamente aislada, por sufrir lluvias intensas y por la fuerte densidad de su selva. Su gran punto a favor es que se encuentra a orillas del río Atrato, lo que permite acceder con relativa facilidad a las comunidades de la zona.

La carga de materiales que lleva el Hércules C-130 comenzó a las 16 de este martes 18 de agosto en la I Brigada Aérea del aeropuerto El Palomar.

La reconstrucción por el terremoto de Colombia costará US$ 9.500 millones

El presidente de Colombia, Abelardo De la Espriella, anunció que la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto del 10 de agosto costará, por lo menos, 9.500 millones de dólares, según estimaciones de una compañía privada. “Una firma privada modeló pérdidas físicas directas en Chocó, Valle del Cauca, Risaralda, Quindío y Caldas, cercanas a los 30 billones de pesos”, reveló el mandatario en una alocución al país informó CNN y registró la Agencia Noticias Argentinas.

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De la Espriella detalló que la reconstrucción de edificaciones costará aproximadamente 7.800 millones de dólares y la de la infraestructura 1.700 millones de dólares.

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El presidente también informó que “hasta este momento se reportan 289 compatriotas fallecidos, 4.187 heridos y 143 desaparecidos. Más de 120.328 familias han sido registradas como afectadas, hay 26.945 viviendas destruidas y más de 127.557 viviendas averiadas”.

HM