Un dron ruso mató a un soldado argentino que combatía en el ejército de Ucrania

Finalmente se confirmó la muerte de Emmanuel Vilte, un soldado argentino que combatía desde el año 2022 en el frente de batalla de Ucrania. Según explicaron las autoridades, el joven falleció a las 4 de la madrugada del lunes, cuando un dron ruso Shahed identificó su posición y lo asesinó en la ciudad de Pokrovsk, una de las zonas más activas y peligrosas del conflicto.

“Coca”, como era conocido entre sus pares, había llegado a Ucrania en junio de 2022 junto a otros dos argentinos apodados el “Pirata” y el “Pela”. En aquel entonces, formaban parte de un batallón integrado por soldados latinoamericanos que se sumaban a la defensa ucraniana frente a la invasión rusa. Participaron en la contraofensiva que Kiev lanzó ese mismo año y que permitió recuperar posiciones clave en el este del país.

Emmanuel “Coca” Vilte junto a su pareja

En una entrevista registrada el 24 de diciembre de 2022, por TN, mientras gran parte del mundo celebraba la Nochebuena, Vilte describía con crudeza lo que significaba combatir bajo bombardeos constantes: “Estando acá mismo tenés miedo porque no sabés si te puede caer una bomba o algo, el miedo no se puede controlar”. Los estruendos de artillería eran parte de una rutina de supervivencia, marcada por la angustia permanente de no saber si regresarían con vida.

Por sobre la guerra está la paz

La labor del soldado argentino en el frente ucraniano

Durante 2023 y 2024, Vilte se desempeñó manejando drones FPV y drones kamikaze. En el tiempo que vivió en Ucrania, el soldado argentino también construyó un proyecto de vida personal. Se casó con una ciudadana ucraniana y tuvo una hija.

Desde el inicio de la invasión a gran escala de Rusia en febrero de 2022, varios argentinos se sumaron a las filas ucranianas, aunque no existen datos oficiales sobre cuántos lo hicieron ni cuántos perdieron la vida en combate. Lo que sí se sabe es que “Coca” Vilte no fue el primero, pero su muerte deja al descubierto una realidad silenciosa: la de los voluntarios latinoamericanos que arriesgan (y pierden) todo en una guerra que no es la suya, pero que eligieron como propia.

TC / Gi