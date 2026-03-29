Bailando con el fuego: cientos de alemanes consiguieron escapar del incendio de una discoteca

Alrededor de 750 personas debieron ser evacuadas este domingo como consecuencia de un incendio que se desató en una discoteca ubicada al suroeste de Alemania. Afortunadamente, no se registraron víctimas ni heridos a causa del incidente.

Según indicó la policía de Alemania, el incendio se desató alrededor de las 3:45 de la madrugada (hora local) en una discoteca de Kehl llamada K Club, ubicada al suroeste del país, en la frontera con Francia. En las imágenes se puede ver cómo la magnitud de las llamas se extendió rápidamente por todo el edificio, particularmente por el techo.

Las autoridades indicaron que al momento del accidente en el lugar había unas 750 personas, aunque afortunadamente todas fueron evacuadas sin asistencia y solo tres personas debieron ser atendidas en el momento por los servicios de emergencia.

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En una de las filmaciones, tomada desde adentro del local bailable se puede ver como el fuego comenzó a consumir principalmente el techo del lugar, ubicado en la zona industrial de la ciudad. Las imágenes no tardaron en difundirse por redes sociales y diferentes medios alemanes.

El club que sufrió el incendio este domingo se encuentra ubicado en Kehl, del otro lado del río Rin, frente a la ciudad francesa de Estrasburgo, por lo que suele ser visitado por franceses que se acercan del otro lado de la frontera.

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"De repente oímos: '¡Hay un incendio!' Hubo varios anuncios en alemán, francés e inglés", indicó una de las personas evacuadas en diálogo con el periódico local francés DNA. La mayoría de los presentes aseguró que el personal del lugar "lo manejó muy bien" y que la evacuación fue "muy rápida".

El incendio ocurrido en K Club, por el cual se abrió una investigación para determinar la causa, también llevó a recordar la tragedia que ocurrió en un bar en la estación de esquí suiza de Crans-Montana durante la madrugada de Año Nuevo, donde el fuego arrasó con el lugar y dejó 41 muertos y 115 heridos.

AS.