La Policía Metropolitana de Londres (Met) informó este sábado la detención de 466 manifestantes en la plaza del Parlamento británico, acusados de respaldar a Palestine Action, un grupo propalestino ilegalizado recientemente por el Gobierno laborista por sus acciones disruptivas y violentas.

Según el comunicado oficial, emitido a las 21:00 hora británica (20:00 GMT), también se registraron ocho arrestos adicionales por otros delitos, cinco de ellos por ataques a agentes policiales, aunque sin consecuencias de gravedad.

Desde julio, Palestine Action figura en la lista de organizaciones terroristas del Reino Unido. La proscripción se produjo después de que integrantes del grupo vandalizaran dos aviones en una base de la Real Fuerza Aérea Británica (RAF) y bloquearan la entrada a la sede de la empresa israelí de defensa Elbit Systems en Bristol.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Grieta en Israel: miles de personas marcharon contra la guerra "eterna" de Netanyahu en Gaza

La designación implica que pertenecer a la agrupación o expresar apoyo público puede conllevar penas de hasta 14 años de prisión, en virtud de la Ley de Terrorismo de 2000.

Convocatoria y detenciones masivas

Pese a la prohibición, entre 500 y 600 personas se reunieron este sábado al mediodía frente al Parlamento, convocadas por la asociación Defend Our Juries. Portaban pancartas con mensajes como “Me opongo al genocidio. Apoyo a Palestine Action”, según imágenes difundidas en redes sociales.

“En un acto colectivo de resistencia, la gente está arriesgando su libertad por nuestros derechos civiles y por el pueblo palestino”, publicó la organización en la red social X. La Met advirtió que cualquier persona con un cartel de apoyo al grupo sería arrestada.

Condiciones de liberación y resistencia

Las autoridades indicaron que quienes confirmaron su identidad fueron liberados bajo fianza, con la condición de no participar en futuras protestas de apoyo a Palestine Action. Los que se negaron a identificarse fueron trasladados a distintas dependencias policiales en Londres.

"Todos somos hijos de Gaza": partidos de izquierda y agrupaciones propalestinas marchan en Buenos Aires

El operativo se enmarca en un despliegue reforzado de agentes, con efectivos llegados de otras ciudades, para afrontar un fin de semana de alta tensión en la capital británica.

Marcha nacional pacífica

En paralelo, la Palestine Solidarity Campaign organizó la Marcha Nacional por Palestina, que partió desde la plaza de Russell —junto al Museo Británico— hacia Downing Street, residencia oficial del primer ministro Keir Starmer.

Según los organizadores, participaron cientos de miles de personas en una movilización de carácter pacífico, que dejó solo un arresto por mostrar un cartel en apoyo a Palestine Action.

Mensajes contra la ofensiva en Gaza

Los manifestantes portaron banderas palestinas y pancartas con consignas que exigían el fin de la hambruna en Gaza, acusaban al Reino Unido de “cómplice del genocidio” y denunciaban que “bombardear a niños no es un acto de defensa propia”.

El Gobierno de Israel aprueba el plan de Netanyahu para tomar el control absoluto de Gaza en la guerra

Estas protestas se produjeron un día después de que el gabinete de seguridad de Israel, encabezado por Benjamín Netanyahu, aprobara una nueva operación militar para tomar la ciudad de Gaza, lo que provocó duras críticas de la comunidad internacional.

DCQ