Carolina Salvatore: "Castillo es un outsider y la crisis en Perú no encuentra el rumbo"

El estado de emergencia y el toque de queda que atravesó Perú fue contado al detalle por la periodista Carolina Salvatore, radicada desde hace una década en el país andino. A continuación, la profunda charla que mantuvo con Jorge Fontevecchia para Radio Perfil, en donde habló sobre la crisis del gobierno de Pedro Castillo.

JF: ¿Cómo se explica desde los ojos argentinos un país como Perú, que mantiene el mismo presidente del Banco Central desde hace muchos años? Además, este paístiene crecimiento económico, estabilidad macroeconómica pero, ¿por qué políticamente es el desastre que es con presidentes que no duran mucho tiempo?

CS: El crecimiento económico y pujante que tiene Perú está vinculado a su informalidad. Hablamos de un país que tiene más del 80% trabajando en un sistema informal. Parte de lo que pasó en estos últimos días tiene que ver con esto.

Las protestas arrancaron hace más de cinco días en el interior del país. Hay un gran crecimiento, un gran desarrollo en Lima, cuando uno llega a la capital como turista ve lugares maravillosos y a medida que se alejan de la ciudad, y va ingresando al interior profundo, entiende todo lo que tiene que ver con la infraestructura y el desarrollo del Perú.

Los gobiernos regionales lamentablemente se han quedado con el dinero y se ven situaciones de extrema pobreza.

Protestas en Perú: todas las claves para entender lo que está ocurriendo

El paro de transportistas arrancó con un libre mercado que está estipulado en la Constitución, aquí no hay regulación de precios entonces el año pasado hubo dos aumentos de combustible, cuando a nivel internacional el petróleo nunca bajó.

Ya estaba inflado el precio del crudo cuando aconteció la guerra entre Ucrania y Rusia. El valor vuelve a aumentar y eso se traslada notablemente a los precios en el mercado.

Con este paro se empezaron a mezclar los reclamos, primero era el combustible, después fueron los peajes que también aumentaron de una manera bárbara y luego el aumento de precios. Desde ahí empezaron a sumarse cosas que empiezan a complicar la situación. Los transportistas informales están pidiendo que se le borren las multas, que en algún momento el gobierno pensó en negociar.

El lunes pasado, el presidente Castillo había pasado -en esta especie de juicio político que aquí es aceptado- lo que se llama "vacancia presidencial". Él atravesó por un proceso de vacancia, pero el Congreso no lo aprobó y esto hizo que, con la declaración de emergencia, se generara toda la manifestación en Lima.

Hubo destrozos, detenidos, ya contabilizamos seis muertos en todo el país. No se encuentra rumbo, no se ve oposición y se lo deja actuar demasiado. Visto de la Argentina puede sonar poco democrático o dictatorial pero, desde aquí, donde existe un proceso que permite regular y revisar al presidente y a sus ministros, se observa mucha pasividad y eso a la ciudadanía le causa mucho temor.

JF: Hay un componente cultural entre la Lima cosmopolita, europea, desarrollada y su presidente que viene de Cajamarca, un lugar en las montañas, al norte. ¿Existe un contraste cultural entre las civilizaciones precolombinas versus una más europea de Lima y las principales ciudades de la costa?

CS: Cajamarca es tierra de Atahualpa, es una tierra muy sufrida, hay un contraste muy fuerte que te lo marcan desde la discriminación que se produce en las regiones, entre costa, sierra y selva, entre el limeño y el serrano. Hay un contraste muy fuerte también en el desarrollo, educación, proyección e ingreso al mundo.

Esta aceptación de un mundo más globalizado, donde hoy Lima abre las puertas a la migración, es algo que todavía cuesta mucho entender aunque Perú sea un país hiper migrante. Regiones como las sierras, donde hay mucha gente que suele trabajar de manera muy hostil, que vive en circunstancias donde no han conocido más que esas vivencias. Es muy hostil con el inmigrante, con el extranjero y eso se marca culturalmente.

Castillo sobrevive al intento de destitución

Desde la conquista de los españoles, uno puede empezar a entender por qué el comportamiento de mucha gente, que se siente excluida y abandonada. Eso generó el surgimiento de un outsider como es Castillo, nadie lo vio venir. Un outsider que representa al Perú profundo, que representa los intereses de muchos peruanos al interior del país que no son limeños, que no es Lima, hayan hecho que hoy Castillo esté al poder.

Esa misma gente que le dio el poder, que se vio reflejada en él, toda esa gente que lo apoyó hoy le está quitando el apoyo. Hoy no está a favor de lo que está haciendo. En Cajamarca se ha profundizado notablemente la pobreza porque son personas incompetentes, no son personas preparadas para los cargos. Los ministros no saben dónde están parados. El robo sistemático en América Latina existe, la política corrupta existe pero aquí se habla de un nivel de incompetencia muy fuerte que está produciendo golpes que afectan también al exterior. Es tierra de inversión, hablamos de minería, un montón de circunstancias que están paralizadas por no saber manejar esto.

Pedro Castillo levantó el toque de queda en Lima en medio de protestas

F: ¿Y Cajamarca también, si no entiendo mal, era el lugar de Sendero Luminoso, ciudad que tiene una historia de rebelión?

CS: Sendero Luminoso aparece en la sierra peruana, hoy se dice que ese terrorismo mutó a lo que es el narcotráfico en un lugar de muy difícil acceso en la selva.

Sendero Luminoso arranca en la sierra, le saca la tierra a muchas personas, las mataban, las dejaban sin casa. Hay un mensaje de odio y resistencia entre el mismo país, el limeño y el que vive en el interior. Por eso Sendero Luminoso empieza aparecer con tanta fuerza y se transforma en un grupo de narcotráfico muy fuerte en Perú y está muy vinculado a la Argentina. En la época de Néstor Kirchner, Sendero Luminoso se transforma en una agrupación "social" que aquí está prohibida ya que no pueden manifestarse porque se sabe que es un brazo "político" de lo que era Sendero Luminoso.