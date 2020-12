CNN reveló documentos secretos sobre el caos de Wuhan al inicio de la epidemia

A casi un año del brote del nuevo coronavirus en la ciudad china de Wuhan, gran parte del mundo todavía duda de que las cifras oficiales del régimen comunista sean realistas. Entre rumores de ocultamiento de datos y reportes de periodistas chinos “silenciados” por intentar mostrar la magnitud del brote, la historia real es difícil de reconstruir.

Sin embargo, unos documentos inéditos obtenidos por la cadena estadounidense CNN ahora pretenden reconstruir en detalle discrepancias y omisiones en la información difundida por las autoridades chinas al inicio de la pandemia. Las fuentes citadas por la emisora estadounidense provienen de fuentes dentro del sistema de salud chino, información luego verificada con varios expertos.

En uno de los informe obtenidos por CNN, marcado como un “documento interno, mantenga la confidencialidad”, las autoridades sanitarias locales de la provincia de Hubei, enumeran un total de 5.918 casos nuevos detectados el 10 de febrero, más del doble del número público oficial de casos confirmados.

“Esta cifra mayor nunca se reveló por completo en ese momento, ya que el sistema de contabilidad de China pareció, en el tumulto de las primeras semanas de la pandemia, restar importancia a la gravedad del brote”, dijo el informe.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), los primeros casos aparecieron el 8 de diciembre de 2019 en Wuhan

Según la OMS, los primeros casos aparecieron en Wuhan el 8 de diciembre de 2019, antes de que la enfermedad se propagara en Asia y luego por el resto del mundo. "Creemos que los primeros casos en Wuhan fechan de principios de diciembre", subraya la Organización Mundial de la Salud (OMS). "Pero el lugar donde se detecta por primera vez una epidemia no es forzosamente el mismo donde arrancó", agrega la OMS, según la cual "no se puede excluir que el virus circulara antes en otra parte, silenciosamente".

Las autoridades chinas esperaron hasta el 23 de enero de 2020 para poner en cuarentena esta ciudad del centro del país, justo después de reconocer que el virus se contagiaba entre las personas. Mientras tanto, unos médicos de Wuhan fueron detenidos por la policía local por haber mencionado la aparición de un virus misterioso. Se les acusó de "difundir rumores".

En la ciudad de 11 millones de habitantes, el saldo oficial de muertos ascendió a casi 4.000, o sea casi la totalidad de la cifra a nivel nacional (4.634 muertes entre enero y mayo de 2020). Desde entonces, el régimen del presidente Xi Jinping se jacta de haber contenido la pandemia y ha dejado circular teorías no probadas según las cuales la enfermedad podría haberse originado en otro país.

Otro documento confidencial de las autoridades sanitarias, también fechado el 10 de febrero, registraba la muerte de seis trabajadores de la salud de los hospitales de Wuhan. “Sus muertes no eran públicas en ese momento y eran muy sensibles, dado el volumen de simpatía del personal de atención médica sobrecargado, en la primera línea de la pandemia, estaban apareciendo en las redes sociales en ese momento”, dijo CNN.

Otra fecha clave señalada en la reconstrucción es el pasado 17 de febrero, cuando en los documentos citados se habla de 193 casos mientras las autoridades chinas comunicaban oficialmente 93. “A lo largo de este período, la brecha entre las declaraciones públicas de los funcionarios chinos y los datos distribuidos internamente es a veces corta”, dice CNN. Los documentos filtrados muestran que la cifra diaria confirmada de muertes en Hubei aumentó a 196 el 17 de febrero.

Otro dato que salta en los documentos oficiales filtrados es un repunte de casos de gripe en la provincia de Hubei a principios de diciembre de 2019, del orden de un 20% más que en la misma semana del año anterior. El pico, que se produjo en la semana que comenzó el 2 de diciembre, registró un aumento de los casos de aproximadamente 2.059% en comparación con la misma semana del año anterior, según los datos internos.

“Los datos públicos muestran un aumento a nivel nacional en la influenza en diciembre”, dice el informe. “Sin embargo, los expertos señalan que el aumento de los casos de influenza, aunque no es exclusivo de Hubei, habría complicado la tarea de los funcionarios en busca de nuevos virus peligrosos”. Los documentos muestran que las pruebas realizadas a los pacientes con gripe arrojan una gran cantidad de resultados desconocidos.

Entre los detalles inéditos revelados por los documentos internos, también se encuentra uno que se refiere al tiempo necesario para el diagnóstico de Covid al que se refieren los documentos a principios de marzo, cuando se indica un plazo de 23 días desde el inicio de los síntomas hasta la confirmación de la enfermedad, un posible elemento que podría determinar la discrepancia en los datos.

China lleva todo el año defendiendo con firmeza su gestión ante la epidemia y en su “Libro Blanco”, publicado por el régimen el 7 de junio, afirman que siempre publicaron la información de forma “manera oportuna, abierta y transparente”. Esto es rechazado por Yanzhong Huang, investigador principal de Global salud en el Consejo de Relaciones Exteriores, quien dijo que “estaba claro que cometieron errores, y no solo errores que ocurren cuando se trata de un virus nuevo, sino también errores burocráticos y políticamente motivados en la forma en que lo manejaron”.

Los errores del régimen chino, dijo Yanzhong Huang, “tuvieron consecuencias globales”. “Nunca puedes garantizar el 100% de transparencia. No se trata solo de un encubrimiento intencional, también estás limitado por la tecnología y otros problemas con un virus nuevo. Pero incluso si hubieran sido 100% transparentes, eso no evitaría que la administración Trump minimizara la gravedad de la situación. Probablemente no hubiera impedido que esto se convirtiera en una pandemia”.

