Cómo es el misterioso tren blindado de Kim Jong-un, el líder de Corea del Norte

Verde, blindado y lento. Con esas tres palabras podrían resumirse las características del lujoso tren de Kim Jong-un, el líder de Corea del Norte. Bautizado como Taeyangho, por el peso de su blindaje, el tren de 21 vagones puede alcanzar una velocidad máxima de 60 kilómetros por hora.

El líder coreano Kim utilizó el tren por primera vez en marzo de 2018 para viajar a Beijing, la capital de China, en su primer viaje al extranjero. Según reportes de la inteligencia surcoreana, el gobierno de Pyongyang tiene a disposición de su líder hasta 90 vagones blindados.

De acuerdo a la información clasificada revelada por la prensa surcoreana y publicada por la BBC, en todos los viajes que hace el líder surcoreano se usan tres trenes que viajan a la vez. El que va delante opera como convoy de seguridad. El segundo transporta al líder, y en un tercero en el que se trasladan los guardaespaldas y algunos suministros.

El tren de seguridad lleva hasta un centenar de agentes a bordo, que se encargan de inspeccionar las vías y las estaciones por las que pasa el ferrocarril. Así pueden detectar posibles bombas y evitar explosiones, además de otros tipos de amenazas.

El misterio de su interior

Misterio, intriga, silencio. Según las escasas imágenes que pudieron captarse del interior del tren difundidas por la televisión norcoreana, el transporte blindado tiene salas de reuniones, televisores y notebooks.

El oficial ruso Konstantin Pulikovsky, quien realizó un viaje a bordo del tren a través de Rusia con Kim Jong-il -padre del actual líder- en 2011, dijo que las opciones para comer eran infinitas.

Pulikovsky recordó que pudo elegir cualquier plato de origen ruso, chino, coreano, japonés o francés y que había una gran variedad de vinos traídos directamente desde París.

Kim Jong-il llegó a decir que en su interior podía degustarse desde una langosta fresca hasta las más variadas exquisiteces de cualquier parte del mundo.

Viajar en tren, una tradición norcoreana

Mientras que la mayoría de los líderes mundiales hacen sus visitas oficiales en aviones privados, en Corea del Norte la tradición es usar el tren. Kim Jon-il utilizaba el mismo medio de transporte al que ahora recurre su hijo.

Según afirma el diario estadounidense The New York Times, Kim Jong-il tenía miedo a volar y por eso hacía sus escasas visitas oficiales en un tren muy similar al que hoy usa su heredero. Esta hipótesis no se sustenta demasiado ya que el abuelo Kim Jong-un y fundador del país, Kim Il-sung, también utilizaba el ferrocarril para desplazarse fuera y dentro del país.

De acuerdo con The New York Times, el vagón central en el que se mantenían las reuniones está en el mausoleo donde descansan los restos de Kim Jon-il, en el Palacio del Sol de Kumsusan, en Pyongyang

Itinerario

De acuerdo con los informes publicados por la agencia de noticias rusa, el tren blindado que utiliza Kim para sus visitas al extranjero salió desde Pyongyang el 10 de septiembre por la tarde y se espera que llegue a Rusia para la visita con Putin el martes 12 de septiembre.

