"Quiero agradecer a este compañero, a Janones, nuestro general, que tuvo un papel exponencial en la campaña para levantar diariamente la moral de nuestra tropa, a la mañana, a la tarde y a la noche", dijo Luiz Inácio "Lula" Da Silva en uno de los pasajes más emotivos de su discurso, tras ganar el balotaje que lo consagró presidente de Brasil por cuarta vez con el 51,79 por ciento de los votos.

Eufórico, Lula levantó la mano del joven con camiseta de Brasil que estaba a su lado y continuó: "Quiero aprovechar que está mi general Janones aquí y decir: dudo de que Rusia, que China o los Estados Unidos tengan un ejército victorioso como el ejército de la democracia de este país. ¡Un abrazo a los soldados y a las soldadas de nuestro ejército!"

André Janones abraza a Lula durante el discurso de la victoria en el balotaje.

Así, con una sonrisa que no le cabía en la cara y una camiseta verdeamarelha -de la selección de fútbol de Brasil- recuperada de manos de la militancia bolsonarista, el diputado federal por Minas Gerais André Janones se presentó ante los ojos del mundo como el héroe que organizó los ideales del progresismo, en un contraataque que logró vencer el avance de la derecha en la arena digital a puro mensaje de Whatsapp. Su estrategia en el canal "Exército de Lula" fue tan efectiva que el propio presidente terminó presentándose a sí mismo como "un mariscal del ejército del general Janones".

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Cómo se organizó el "Ejército de Lula" tras la derrota en primera vuelta

Tras el golpe de las elecciones del 4 de octubre, donde Flávio Bolsonaro aventajó a Lula por más de dos millones de votos, la campaña del PT entró en un estado de conmoción y reestructuración. Janones, abogado y legislador por el partido ambientalista Rede Sustentabilidade, que lidera la exministra de cambio climático Marina Silva, criticó abiertamente la "campaña liviana" y excesivamente abstracta y académica del progresismo.

El diagnóstico de Janones fue categórico: la izquierda perdía no por falta de propuestas, sino por ceder el control del ecosistema digital ante narrativas más veloces y directas. Para cambiar esa dinámica, el mismo lunes 5 de octubre fundó el canal de difusión de WhatsApp "Exército de Lula".

Lula, el héroe de la democracia

Bajo una estricta estructura de mando vertical, el canal funcionaba mediante la asignación diaria de "misiones" o tareas digitales. Janones enviaba directivas específicas a sus "guerreiros": compartir videos masivamente, inundar de comentarios publicaciones opositoras, promover hashtags en la red social X y realizar búsquedas coordinadas en Google utilizando términos negativos asociados a Flávio Bolsonaro. Durante los debates televisivos, estas órdenes masivas lograron instalar de inmediato tendencias de búsqueda dirigidas a desgastar la imagen del candidato conservador.

El canal empezó con 50.000 seguidores, pero en apenas 48 horas sumó un millón, en un crecimiento exponencial sin precedentes. En las horas previas al balojate alcanzaba a 10,8 millones de brasileños, todos comprometidos con la victoria de Lula y dispuestos a acatar las órdenes que el "general" enviaba. Ellos fueron quienes se ganaron el saludo de su presidente en el discurso de victoria.

"Janonismo cultural", o simetría de la provocación: vencer al enemigo con sus armas

La estrategia de Janones quedó plasmada en su libro Janonismo Cultural: O uso das redes sociais e a batalha pela democracia no Brasil (Janonismo cultural: El uso de las redes sociales en la batalla por la democracia en Brasil), publicado en 2023. El diputado planteó que el error histórico del progresismo consistía en responder a los ataques de desinformación de los tanques digitales de la ultraderecha con extensos comunicados técnicos, difíciles de comprender y alejados de los intereses populares.

Su propuesta consistió en dar la batalla por el monopolio de la atención con las armas del adversario: contenido vertical producido para circular por teléfonos celulares, titulares alarmantes, lenguaje llano y una apelación directa a los sentimientos de la audiencia. Incluso tuvo denuncias de parte del bolsonarismo, que lo acusó de "orquestar campañas de difamación".

El mariscal llega a la trinchera: cómo participó el propio Lula en la campaña por Whatsapp

El fenómeno cobró tal magnitud que la propia cúpula del PT presionó para que Lula da Silva se involucrara directamente en la plataforma. Cuatro días antes de los comicios, Janones sumó formalmente al presidente al canal, agendándolo bajo el rango militar de "Marechal" (Mariscal).

Lula participó activamente: envió personalmente audios, emojis y convocatorias a transmisiones en vivo. La justicia electoral intentó frenar esta estrategia tras sucesivas denuncias del Partido Liberal (PL) por supuesta difusión de contenido engañoso.

Cómo Lula sumó 10 millones de votos y rompió la maldición de los oficialismos en la región

Según analistas y firmas de investigación política, el activismo digital comandado desde Minas Gerais -el segundo mayor colegio electoral de Brasil- tuvo un impacto directo en el terreno real: sirvió para contener el voto evangélico y fue clave para empujar la abstención general a su nivel más bajo en dos décadas. Al movilizar diariamente la moral de la militancia, el "general" de WhatsApp transformó los teléfonos celulares en las principales trincheras operativas de la reelección de Lula.

Janones, de cobrador de colectivos a general del victorioso Ejército de Lula

Nacido en 1984 en el interior de Minas Gerais, André Janones tuvo un origen humilde: trabajó como cobrador de colectivos antes de graduarse como abogado gracias a becas universitarias.



Se afilió al Partido de los Trabajadores en 2003, con Lula en la presidencia; en 2012, dejó el espacio alegando que la conducción había dejado de lado las premisas que originalmente lo habían cautivado. Siguió a Marina Silva, quien fuera ministra de Medio Ambiente del propio Lula y fundadora del partido Rede Sustentabilidade. Sin embargo, su estadía en esa fuerza fue breve; posteriormente se sumó al partido Solidariedade antes de desembarcar en las filas de Avante.

Sin embargo, su verdadero trampolín a la escena pública nacional se dio en el ecosistema digital, durante la huelga de camioneros de 2018. Allí, comprendió el magnetismo y la viralidad del formato de video vertical, y logró transmisiones en vivo con decenas de millones de reproducciones que lo posicionaron como vocero del reclamo. Tras ese logro, fue electo diputado federal ese mismo año por el partido Avante.

El diputado André Janones, artífice de la victoria de Lula a través de su estrategia digital.

Para los comicios presidenciales de 2022, Janones llegó a lanzar su propia precandidatura a la presidencia por Avante. No obstante, tras evaluar el escenario de polarización, bajó su postulación antes de la primera vuelta para sumarse de lleno al frente anti Bolsonaro que lideraba Lula da Silva. Desde ese momento, asumió la coordinación informal de la contraofensiva digital. En 2026 se desafilió de Avante y volvió de lleno a la militancia activa dentro de Rede Sustentabilidade, donde ganó una banca como diputado federal.

El éxito del "janonismo cultural" se integra a otros casos recientes donde estrategas digitales logran victorias de la centroizquierda, como el de Morris Katz, quien comandó la comunicación del alcalde Mamdani en Nueva York y logró recientemente replicar su fórmula en las elecciones estatales de Berlín, donde ganó el partido Die Linke. Es un antecedente interesante en América latina, donde los estrategas digitales de más renombre habían sido hasta ahora los de la ultraderecha, con el liderazgo de Fernando Cerimedo, preso en Bolivia por intento de femicidio.