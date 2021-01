Con Portugal colapsado, Alemania y Austria se ofrecen a recibir pacientes

"La unión hace la fuerza", la frase popular que en caso de los países europeos nunca fue tan cierto. Por la pandemia de coronavirus, Portugal se encuentra al borde del desastre, y para prevenirlo, Alemania y Austria anunciaron hoy que enviarán ayuda a este país. Esta acción se brinda en un contexto complejo, en donde ambos países intentan contener su propia segunda ola de coronavirus.

Portugal se convirtió en uno de los países europeos más afectados por la pandemia, ya que el día de ayer registraron 12.435 nuevos casos y 293 muertes, según el rastreador de datos Our World in Data. Además, con una población de unos diez millones de habitantes, el país cuenta con las muertes per cápita más alto del mundo.

Desde el inicio de la pandemia, Portugal suma 711.018 contagios y 12.179 muertes por coronavirus. En las últimas semanas los casos repuntaron, lo que llevó a las autoridades a endurecer las restricciones. La semana pasada, el primer ministro António Costa, alertó sobre la amenaza de un colapso sanitario. El día de hoy, la agencia de noticias Europa Press informa que quedan apenas siete camas de las 850 en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) disponibles, por lo que debió pedir la ayuda a Alemania.

El Ejército alemán respondió rápidamente ante este pedido, ya que hoy mismo anunció que enviará 27 médicos y paramédicos durante tres semanas, así como equipos sanitarios tales como ventiladores estacionarios y móviles y camas de campaña para pacientes, según reporta la revista alemana Spiegel. Por su parte, el canciller de Austria, el conservador Sebastian Kurz, ofreció a Portugal tratar a sus pacientes graves, anunció hoy.

Y aunque Alemania prestará ayuda a Portugal, también libera su propia batalla contra el coronavirus. El jefe de la Policía federal, Dieter Romann, culpó a las aerolíneas de incumplir el protocolo de contención contra el virus, tras confirmar que hubieron alrededor de 600 violaciones de procedimientos sanitarios en los últimos seis días. Romann denunció la entrada a Alemania de pasajeros provenientes de regiones con altos niveles de coronavirus o donde se identificaron mutaciones. Los pasajeros ingresaron al país sin ningún tipo de registro digital o sin mostrar un resultado negativo de la prueba.

A raíz de esta situación, las aerolíneas se encuentran amenazadas con multas de hasta 25.000 euros (unos 30.000 dólares). Desde el 30 de enero, Alemania prohibió la entrada de países donde se están propagando variantes del virus que parecen más contagiosas. En la lista se incluye Portugal, Sudáfrica, Reino Unido, Irlanda y Brasil, y a partir de hoy se sumarán las naciones africanas de Lesoto y Esuatini.

El Instituto Robert Koch (RKI), ente gubernamental encargado del control de enfermedades infecciosas, registró hoy 11.192 nuevos casos y 399 muertes en las últimas 24 horas, un número menor que el domingo pasado. Esto incrementó el número total de casos reportados desde el inicio de la pandemia a 2.216.363, y 56.945 muertos, según la agencia de noticias DPA.

Por otro lado, en Italia, el Ministerio de Salud decidió aliviar sus medidas en 16 regiones a partir del 1° de febrero. Entre estas regiones se encuentran Lacio (incluida la capital, Roma) y Lombardía, donde está Milán, centro financiero del país. Tras estas nuevas medidas, ninguna región se encuentra en la zona roja, la más estricta.

Al mismo tiempo, Bélgica impuso un toque de queda nocturno y, si bien no hubo grandes protestas contra las medidas particulares, en la capital hubieron manifestaciones que exigen el fin del endurecimiento de las restricciones. El día de hoy, la Policía de Bruselas detuvo al menos a 200 personas que realizaban una protesta no autorizada frente a la Estación Central de la capital belga. La policía lleva días preparándose para contener los reclamos, que comenzaron en los Países Bajos, donde éstas son más frecuentes.

