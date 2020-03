AFP.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció ayer un estado de emergencia nacional, liberando 50 mil millones de dólares en fondos federales para combatir la pandemia de coronavirus, al tiempo que prometió aumentar “enormemente” la capacidad de diagnosticar la enfermedad. El republicano también adelantó que se hará un test “bastante pronto”, tras haber estado en contacto el último fin de semana con un colaborador de Jair Bolsonaro que dio positivo.

Trump, de 73 años, explicó que no había sido examinado para detectar coronavirus porque no tiene “ninguno de los síntomas”, pese a que estuvo en contacto directo la semana pasada con un miembro de la delegación del presidente brasileño Jair Bolsonaro que dio positivo por coronavirus. Cuando los periodistas lo interrogaron sobre su encuentro con el secretario de Comunicación de la Presidencia de Brasil, Fábio Wajngarten, Trump respondió: “No dije que no me iban a hacer la prueba. Lo más probable es que me la haga bastante pronto”.

Pese a la indicación de los especialistas, el mandatario estrechó por doquier las manos de los asistentes al acto en los jardines de la Casa Blanca. Uno de ellos, el empresario de la salud, Bruce Greenstein, se rehusó a saludarlo de esa manera, por lo que chocaron sus codos ante las cámaras de la prensa.

Medida. “Para liberar todos los recursos del gobierno federal, declaro oficialmente una emergencia nacional”, anunció en conferencia de prensa, preocupado por el impacto político que puede tener la pandemia en las elecciones presidenciales del próximo 3 de noviembre. “Las próximas ocho semanas son cruciales. Pasaremos el punto crítico y comenzaremos a mejorar”, aseguró.

Trump pidió a todos los estados del país que establezcan centros de operaciones de emergencia y anunció una asociación con el sector privado para “aumentar y acelerar enormemente nuestra capacidad de detectar” el virus, en medio de las críticas sobre la falta de kits de prueba en todo el país.

La declaración de emergencia nacional también confiere potestades al gobierno para flexibilizar algunas regulaciones, incluida las vinculadas a la telemedicina o permitir que los hospitales contraten personal adicional. “Eliminaremos todos los obstáculos necesarios para brindar a nuestra gente la atención que necesita y a la que tiene derecho. No se ahorrará ningún recurso, nada en absoluto”, afirmó.



Críticas. Trump fue atacado por haber subestimado la amenaza del coronavirus y por fallas y retrasos en la entrega de kits de análisis, que según expertos de salud hicieron que el virus se extendiera por el país.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) anunció ayer que destinará 1,3 millones de dólares para desarrollar pruebas que arrojen resultados en aproximadamente una hora. La Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos (FDA) ya otorgó la aprobación al gigante farmacéutico suizo Roche para un nuevo kit de coronavirus mucho más rápido.

Esposa de Trudeau, infectada

Sophie Trudeau, primera dama de Canadá y esposa del primer ministro canadiense, Justin Trudeau, dio positivo al nuevo coronavirus, según un comunicado difundido la noche del jueves. “Sophie Gregoire Trudeau fue examinada ayer. La prueba dio positivo”, informó la nota emitida por la oficina del primer ministro.

“Siguiendo el consejo médico, permanecerá aislada por el momento. Se siente bien, está tomando todas las precauciones recomendadas y sus síntomas siguen siendo leves”, detalló el comunicado. En cuanto a Trudeau, “goza de buena salud y no presenta síntomas”, pero “como medida de precaución, estará aislado durante un período de 14 días”. El dirigente pidió a sus compatriotas que eviten los viajes al extranjero que no sean imprescindibles para limitar la propagación del Covid-19.