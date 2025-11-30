De atleta olímpico a capo narco y ser buscado por el FBI: la historia de Ryan Wedding

Son muchos los atletas que vuelven a tener notoriedad años después de su retiro o participación olímpica. La vida del canadiense Ryan Wedding es una de esas historias, que tranquilamente podría ser tema principal de una película de Hollywood: pasó de representar a Canadá en los Juegos Olímpicos de Invierno a ser un capo narco y a ser buscado por el FBI.

En su participación en Salt Lake City en 2002 quedó en el puesto 24 en la disciplina snowboarding. Sin embargo, ahora se convirtió en una figura famosa y extremadamente buscada, luego de que esta semana el FBI lo ponga en la cima de los 10 criminales más buscados.

El papa León XIV llegó a Líbano y renovó el llamado a la paz en medio de las tensiones regionales

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Wedding, a sus 44 años, se transformó en un capo narco y es llamado “El Pablo Escobar moderno”. Su nivel de agresividad es comparado con el del Chapo Guzmán, al punto en que el director del FBI, Kash Patel afirmó: “Wedding creó una organización de narcotráfico y narcoterrorismo como hace muchísimos años no veíamos”.

Aunque sus actividades son seguidas hace tiempo, el carácter clandestino de sus movimientos, los millones de dólares para comprar impunidad y el silencio mafioso, hacen que incriminarlo por delitos graves sea complicado. Las acusaciones formales sobre el snowboarder son el asesinato, la manipulacion e intimidacion de testigos, asociación ilicita, lavado de dinero y tráfico de drogas.

Estados Unidos ofrece 15 millones de dólares por información que permita su captura.

El FBI decidió perseguir a Wedding y ofrece 15 millones de dólares por información que permita detectarlo. La última semana, actuando en conjunto, agentes norteamericanos y canadienses realizaron más de diez detenciones, para estrechar el círculo alrededor suyo y reunir testimonios que develen el verdadero entramado de la organización y que comprometan aún más al líder.

Su historia y su red de narcotráfico

Desde joven se destacó en snowboard gracias al resort de ski de su abuelo: integró los equipos nacionales de Canadá, fue subcampeón mundial juvenil en 2001 y compitió en Salt Lake City, aunque con una actuación opaca que muchos vinculan a sus primeros contactos con las drogas. Tras los Juegos se retiró pese a su proyección.

Luego ingresó a la universidad en Vancouver, pero abandonó al año y medio mientras se volcaba al fisicoculturismo. Trabajó como patovica en exclusivos clubes nocturnos, donde hizo contactos que usaría después. Finalmente dejó los estudios y la noche para dedicarse al cultivo y venta de marihuana.

El ex competidor de los Juegos de Invierno se convirtió en una pieza clave del tráfico de drogas en Estados Unidos y en el mayor traficante canadiense. Mueve alrededor de 60 toneladas de cocaína por año desde Colombia y México hacia América del Norte, por lo que se estima que la recaudación anual es superior a los 1.000 millones de dólares.

Petro, cauteloso: criticó "el cierre del espacio aéreo venezolano" pero evitó nombrar a Trump

La policía descubrió una plantación de marihuana valuada en más de 10 millones de dólares en una granja de Vancouver, pero Wedding evitó quedar implicado. Luego se asoció con prestamistas iraníes y mafiosos rusos para traficar cocaína entre California y Canadá, hasta que cayó en una operación encubierta en 2008. Tras un discurso de arrepentimiento recibió una condena leve y pasó menos de dos años preso. Al ser deportado a Canadá retomó el narcotráfico y amplió su imperio, llevando una vida de lujos sin respaldo de un trabajo formal.

Su organización tiene contactos, relaciones y negocios con los grupos criminales más importantes y peligrosos del mundo: las bandas de ex agentes de la KGB, expertos iraníes en la pesquisa de datos encriptados, Hezbollah y el Cártel de Sinaloa.

Dos colombianas serían claves en la cacería del FBI contra Wedding

Según informó la BBC, Carmen Yelinet Valoyes Flórez y Daniela Acuña Macías, de nacionalidad colombiana, podrían ser piezas claves en los operativos con los que Estados Unidos busca neutralizar al nuevo Pablo Escobar.

Carmen Yelinet Valoyes Flórez y Daniela Acuña Macías

Mencionan que Flórez sería la encargada de dirigir una red de prostitución que trabaja con figuras de alta importancia en México. La colombiana fue acusada por el Tribunal de Distrito Central de California, en Estados Unidos, por los crímenes de conspiración para poseer y distribuir cocaína, cometer asesinatos, blanquear activos ilícitos y manipular testigos.

Por su parte, Acuña Macias, sería clave en la organización de Wedding, puesto que tendría la labor de recibir dinero del narcotráfico de manera constante y de ayudar al canadiense a conocer y filtrar información sobre sus rivales en el mercado del narcotráfico.

BGD / EM