Destructor USS Zumwalt: características principales de los misiles hipersónicos CPS de la Armada de EE.UU.

La incorporación del sistema CPS a la estructura armamentística del destructor USS Zumwalt, marca un antes y un después en la doctrina táctica de la Armada de Estados Unidos. El barco furtivo más avanzado dejará atrás su rol original, para convertirse en una amenaza estratégica capaz de alcanzar objetivos a miles de kilómetros en cuestión de pocos minutos.

De acuerdo con análisis especializados del portal de tecnología y defensa Gizmodo, la remoción de las antiguas torres de cañones de 155 mm del Zumwalt ha permitido instalar sofisticados tubos de lanzamiento vertical de gran diámetro, capaces de albergar hasta 12 misiles hipersónicos CPS, posicionando a la nave a la vanguardia de la disuasión militar global.

El destructor USS Zumwalt: capacidad para 12 misiles hipersónicos que la Armada de EE.UU prevé integrar a su flota en septiembre 2026

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A diferencia de los misiles balísticos convencionales, que siguen una trayectoria parabólica predecible y fácil de rastrear por radares antibalísticos, el sistema Ataque Rápido Convencional utiliza un Cuerpo de Planeo Hipersónico Común, lo que le dificulta a los sistemas de defensa poder calcular su punto final de impacto.

Destructor USS Zumwalt de la Armada de Estados Unidos

Los 5 elementos de guerra naval moderna de los misiles CPS del destructor USS Zumwalt

- Velocidad hipersónica extrema: el elemento diferenciador primario del sistema CPS es su capacidad para superar ampliamente la barrera de Mach 5. A estas velocidades, el tiempo de reacción de los sistemas de defensa aérea enemigos se reduce a segundos.

- Capacidad de planeo y maniobrabilidad en vuelo: una vez liberado en la alta atmósfera, el proyectil planea y realiza cambios de rumbo dinámicos, lo que dificulta enormemente que los sistemas defensivos calculen su punto final de impacto.

- Integración con la firma furtiva del USS Zumwalt: al combinar la invisibilidad del buque en el mar con la velocidad indetectable de los misiles CPS, la Armada de EE.UU. logra una plataforma de ataque fantasma capaz de aproximarse a costas enemigas sin ser detectada antes de iniciar el lanzamiento.

- Capacidad de respuesta táctica global: el concepto de "Ataque Convencional Rápido" busca responder a amenazas críticas en cualquier lugar del planeta en lapsos mínimos de tiempo sin recurrir a armamento nuclear.

- Superación de sistemas de denegación de área: Las potencias rivales han desarrollado redes complejas de "Anti-Acceso y Denegación de Área" (A2/AD) con misiles antibuque de largo alcance para mantener alejados a los portaaviones estadounidenses.

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Buque militar USS Zumwalt

Los misiles CPS lanzados desde el navío Zumwalt actúan como "abrelatas" tácticos: rompen esa burbuja defensiva al destruir los sistemas de defensa enemiga a gran distancia, abriendo paso para el resto de la fuerza naval y aérea.

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La transformación del USS Zumwalt refleja cómo la tecnología militar evoluciona para responder a los desafíos del siglo XXI. La combinación entre el diseño sigiloso del casco, la ingeniería avanzada y los datos de rendimiento provistos por la Armada de Estados Unidos convierten a este destructor USS Zumwalt en el buque de superficie más letal y tecnológicamente avanzado del planeta.

PM/MSS