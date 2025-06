En medio de la creciente tensión bélica entre Irán e Israel, que mantiene en vilo a gran parte de la comunidad internacional, Estados Unidos empieza a mostrar señales más directas de involucramiento. Mientras continúan los bombardeos selectivos sobre instalaciones estratégicas iraníes y crece la amenaza de una escalada regional, el presidente Donald Trump elevó drásticamente su retórica contra el régimen de Teherán, en declaraciones que encendieron alarmas diplomáticas.

A través de su red Truth Social, Trump lanzó una advertencia directa al líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei, al asegurar que Estados Unidos “sabe exactamente dónde se esconde” y que sería “un blanco fácil”. Si bien descartó por el momento un ataque directo, remarcó: “No vamos a eliminarlo (¡matarlo!), al menos no por ahora”. La amenaza se sumó a un llamado explícito al “RENDIMIENTO INCONDICIONAL” del gobierno iraní, lo que reavivó especulaciones sobre una posible intervención militar estadounidense.

El posteo de Trump en su red Truth Social

“Se nos está agotando la paciencia”, advirtió Trump, tras reclamar el cese inmediato de ataques contra civiles y tropas estadounidenses desplegadas en la región. A pesar de haber insistido en días previos con la idea de que Estados Unidos no tiene intención de sumarse al conflicto entre Israel e Irán, sus últimas palabras parecen delinear un cambio de tono, con un enfoque más agresivo y condicionado.

El mandatario también afirmó que Estados Unidos tiene “control completo y total de los cielos sobre Irán”, en una aparente referencia al respaldo logístico y tecnológico que Washington estaría brindando a la ofensiva israelí. La frase remite a una declaración reciente del propio gobierno israelí, que aseguró haber preparado el dominio aéreo para atacar blancos estratégicos dentro del territorio iraní.

Los ataques entre Irán e Israel continúan casi de manera ininterrumpida

Trump regresó de manera anticipada de la cumbre del G7 en Canadá para liderar reuniones con su equipo de seguridad en la Casa Blanca. De acuerdo con fuentes oficiales, el presidente busca evaluar el escenario y las posibles medidas que su administración podría tomar si Irán no acepta las condiciones propuestas por Washington para poner fin a su programa nuclear.

Durante su vuelo de regreso en el Air Force One, Trump dijo a los periodistas que no está dispuesto a negociar en este contexto y que ya no busca simplemente un alto el fuego. “Quiero un final real”, afirmó, en una declaración que refuerza la idea de que el gobierno estadounidense se prepara para un eventual quiebre en su postura inicial de no intervención directa.

Madrugada de fuego: Irán atacó a Israel con 30 drones y decenas de misiles

Más explosiones, menos diplomacia

Israel e Irán mantienen su enfrentamiento militar al rojo vivo, con intensos ataques cruzados que ya llevan cinco días consecutivos y profundizan la escalada regional. Durante la madrugada se registraron explosiones en Tel Aviv y Jerusalén tras el lanzamiento de misiles desde territorio iraní. Las sirenas de alerta se activaron en varias zonas del país, y las Fuerzas de Defensa de Israel confirmaron que lograron interceptar varios proyectiles mediante su sistema antiaéreo.

Como respuesta, el ejército israelí lanzó “numerosos ataques de envergadura” sobre el oeste de Irán, apuntando contra depósitos de misiles, lanzadores antiaéreos y centros de drones. Según el gobierno israelí, el objetivo es reducir las capacidades estratégicas de Teherán, particularmente en lo relacionado con armamento nuclear. Irán niega estar desarrollando un programa bélico y acusa a Israel de cometer una agresión sin justificación.

Mientras tanto, los líderes del G7 pidieron a Irán que retome las negociaciones nucleares sin condiciones, en un intento por frenar el deterioro de la situación en Medio Oriente. Fue en este marco que Trump, advirtió a los iraníes que dejen la capital del país indicando que "todos deberían evacuar Teherán inmediatamente".

