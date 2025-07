Dramática inundación en Texas: por lo menos 13 muertos y más de 20 niñas desaparecidas

La caída de fuertes lluvias hizo que el río Guadalupe creciera 8 metros en solo 45 minutos este viernes 4 de julio, provocando una gran inundación en Texas, Estados Unidos. Hasta ahora se encontraron 13 cuerpos sin vida, pero todavía buscan a 23 niñas que participaban de un campamento juvenil que fue arrasado por el agua.

“Se han encontrado entre 6 y 10 cuerpos”, anunció el vicegobernador Dan Patrick en una conferencia de prensa sobre lo que ocurrió en condado de Kerr; horas más tarde, los informes ya hablaban de 13 muertos. La cantidad de víctimas fatales podría aumentar en las próximas horas.

“Va a haber muchas víctimas. Lo sabemos y estamos preparados", se sinceró Freeman Martin, director del Departamento de Seguridad Pública de Texas, y agregó que lograron rescatar a más de 700 chicas de Camp Mystic, ubicado cerca del río Guadalupe, gracias un operativo del que participaron 14 helicópteros, pero 23 niñas todavía no fueron halladas.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La Policía del condado, en un mensaje publicado en su cuenta oficial de Facebook, pidió: “Quienes se encuentren cerca de arroyos, riachuelos y el río Guadalupe deben trasladarse inmediatamente a zonas más altas, y quienes ya estén refugiados: quédense en sus hogares y no intenten desplazarse”.

"No sabía que se venía esta inundación", reconoció Rob Kelly, la autoridad máxima del condado de Kerr, que definió la inundación como "un evento catastrófico". Consultado sobre por qué no organizó un operativo para prevenir la emergencia, el funcionario señaló que no hubo alertas, para luego defenderse añadiendo que “este es el valle fluvial más peligroso de Estados Unidos”.

Sin embargo, a las 4 (hora local), el Servicio Meteorológico Nacional lanzó una advertencia sobre inundaciones repentinas, lo que permite mandar alertas de emergencia a todos los celulares de residentes o campamentos ubicados cerca del río, indicó NBC News, para luego agregar que los registros oficiales señalaron un aumento de 6,7 metros hasta una profundidad de 9,9 metros.

Inundaciones en Texas

El servicio meteorológico también previno sobre una “gran ola letal de inundación” que se estaba desplazando por el río Guadalupe, y, horas después, un video del canal News 4 de San Antonio mostraba cómo, en poco tiempo, creció exponencialmente el nivel del agua, haciendo que autos, campistas y casas rodantes fueran arrastrados por la corriente.

Este viernes a la tarde más de medio millón de personas todavía seguían en alerta. Frente a esta situación, el gobernador de Texas, Greg Abbott, escribió en su cuenta oficial de X que están “usando todos los recursos disponibles” para contener esta catástrofe. “La prioridad inmediata es salvar vidas”, aseguró.