Ejecuciones en Irán y la vigencia de un régimen bajo cuestionamiento

La vigencia del régimen iraní es un tema dramático. Ayer fueron ahorcadas tres personas, una de ellas conocida, en el marco de condenas vinculadas a quienes participaron en las protestas ocurridas en enero pasado.

Entre los ejecutados se encontraba Saleh Mohammadi, un joven campeón de lucha libre y figura reconocida por su trayectoria deportiva.

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Los otros dos fueron identificados como Mehdi Ghasemi y Saeid Davudi, quienes, según las autoridades, fueron condenados por asesinato y por llevar adelante acciones en favor de Israel y Estados Unidos. El régimen iraní sigue efectivamente aplicando sus peores prácticas, que vienen del contexto de una guerra. Se estima que hay 53.000 detenidos en este contexto. Una noticia increíble, tremenda. Lamentamos mucho.

Quién era Saleh Mohammadi, el campeón de lucha libre ejecutado por el régimen iraní

Saleh Mohammadi era un joven luchador iraní que había alcanzado notoriedad dentro de una de las disciplinas deportivas más tradicionales de Irán. La lucha libre tiene un fuerte arraigo cultural en el país, por lo que su figura era reconocida en el ámbito deportivo.

De acuerdo a lo informado, fue detenido tras las protestas registradas en enero y posteriormente condenado en un proceso vinculado a esas manifestaciones. Su ejecución mediante la horca lo convirtió en un caso de alto impacto internacional, tanto por su perfil público como por el contexto político en el que ocurrió.

BR