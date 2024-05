El 2x1 de la candidatura de la oposición venezolana

Sobre un camión, en el furor de cada discurso, María Corina Machado desenrolla un cartel de Edmundo González Urrutia ante la multitud. “¡Tenemos candidato!”, grita la inhabilitada líder opositora venezolana, alma de la campaña presidencial contra Nicolás Maduro. Más de dos millones de personas votaron a Machado en las primarias opositoras para ser la rival de Maduro, que está en el poder desde 2013, pero quedó fuera de la boleta electoral por una sanción de la Contraloría, que le impide ejercer cargos públicos por quince años. Edmundo González Urrutia, un ilustre desconocido de 74 años, se convirtió en el candidato formal de la oposición mayoritaria. Sin embargo, Machado es la campaña.

“Inscribieron a Edmundo González como lo que llaman en Venezuela un ‘candidato tapa’: para dar oportunidad a que la oposición logre inscribir a la verdadera candidata”, explica a PERFIL el periodista venezolano César Batiz.

Favorita en las encuestas, Machado se abre paso entre seguidores eufóricos, que buscan abrazarla, tocarla, apretujarla, y llega a la tarima: es una imagen típica de campaña. Lleva semanas recorriendo el país, en auto, ya que las autoridades le impiden tomar un avión, y congrega multitudes en cuanto pueblo visita. En Zulia, fronterizo con Colombia y mayor colegio electoral del país, Machado lideró una congregación de miles de personas en su capital, Maracaibo.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

En el discurso promete ser “la presidenta de todos los venezolanos”, aunque formalmente no es la candidata, sino el diplomático que hasta ahora no apareció en público con ella: no hay una foto o un video en redes sociales, mucho menos un acto político. Sin embargo, ella lo menciona en sus actos. “Es un hombre bueno, serio, honrado. Y por eso les quiero pedir que el 28 de julio vayamos a votar con energía. ¡Vamos a ganar, vamos a cobrar, vamos a arrasar y vamos a liberar Venezuela!”, arenga. “Estamos frente a una campaña atípica, donde el objetivo es superar los obstáculos. Edmundo González, a quien conozco bien, es alguien que sabrá cómo encabezar una transición a la democracia. Y María Corina es la líder que sigue levantando la esperanza de todo el país”, afirma a este diario la diplomática Elisa Trotta.

“Corina Machado genera la confianza suficiente para pedirles el voto a los venezolanos por Edmundo González, en vista de que es el único candidato que logró inscribirse. Hay que recordar que Corina Machado recibió en las primarias más de dos millones y medio de votos que le dieron a ella el rol de liderazgo que la mayoría de la población venezolana está acompañando. Ella está organizando a la gente bajo su liderazgo para poder dar batalla electoralmente”, expresa a PERFIL el coordinador para Sudamérica del partido Primero Justicia, que forma parte de la Plataforma Unitaria, el sociólogo Charbel Najm.

Sin que nunca antes González disputara un cargo de elección popular, la coalición opositora Plataforma Unitaria Democrática (PUD) decidió confirmarlo como candidato. “Creían que cerrándome el camino la gente iba a decir ‘hasta aquí llegamos’ y lo que ha ocurrido es todo lo contrario”, dice Machado. “La gente me dice ‘yo voto por el que tú me digas’ y lo agradezco en el alma porque demuestra una gran confianza”.

“La candidatura de Edmundo González, sobre todas las cosas, responde a la necesidad de los venezolanos de votar. Las encuestas dicen que el que tenga el apoyo de María Corina ganará, pero sobre todo, destacan dos factores: el que tenga el apoyo de Corina y, además, de la Plataforma Unitaria. Se estimó que ese candidato unitario saldrá con mucha ventaja, y si, además, cuenta con la líder, es un ganador seguro”, explica Batiz. El politólogo Nicmer Evans coincide: “Tenemos hoy un candidato formal y una candidata de campo. Edmundo González es la garantía de participación y unión estratégica”.

“González Urrutia se ha definido como el presidente que logrará la transición hacia la democracia”, apunta Najm.

Edmundo González cuenta con una larga carrera diplomática y académica. Fue embajador de Venezuela en Argentina (1998-2002) y se destacó como profesor. Y aunque el rostro de Machado monopoliza la campaña, algunos de los asistentes al mitin en Maracaibo llevaban camisetas y gorras con el nombre del candidato unitario y el eslogan “Edmundo pa’ todo el mundo”.