El accidentado primer año de Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO – El 1 de octubre, la primera mujer presidenta de México, Claudia Sheinbaum, iniciará su segundo año en el cargo. Aunque no necesariamente ha obtenido resultados brillantes, Sheinbaum ha perseverado frente a desafíos internos y externos complejos-lo que ya es una victoria en sí mismo-. Y sus logros no son nada desdeñables: ha mantenido un alto índice de aprobación, ha recibido elogios entusiastas de la prensa mundial, ha supervisado una aparente caída de los homicidios y ha mantenido una relación relativamente cordial con el siempre caprichoso presidente estadounidense, Donald Trump.

Sin embargo, al igual que su predecesor y mentor, Andrés Manuel López Obrador (ampliamente conocido como AMLO), Sheinbaum se ha mostrado hasta ahora incapaz de avanzar en los retos más importantes a los que se enfrenta México -a pesar de que su partido, Morena, lleva siete años en el poder.

Para empezar, está el problema del crecimiento económico crónicamente anémico de México. Desde principios de la década de 1990, cuando se firmó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), hasta 2018, cuando AMLO llegó a la presidencia, elcrecimiento promedio anual del PIB fue de alrededor del 2,5%. Pero lasperspectivas se han deteriorado marcadamente: la mayoría de las previsiones sitúan la tasa de crecimiento para 2025 apenas por encima de cero, y 2026 no parece mucho mejor. La baja inversión pública y privada, y solo niveles algo más altos de inversión extranjera directa, auguran que el mandato de seis años de Sheinbaum se parecerá al de AMLO, lo que implica un crecimiento negativo del PIB de 2018 a 2030.

A pesar de la reducción de la pobreza y la desigualdad, esta trayectoria económica no augura nada bueno para México, que no puede resolver ninguno de sus principales problemas sin crecimiento. Muchos factores -entre ellos una reforma judicial mal concebida, los aranceles de Trump y una posible renegociación del Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá, que sucedió al TLCAN- sugieren que el pesimismo está justificado. Para forjar una trayectoria de crecimiento diferente, Sheinbaum tendría que cambiar radicalmente de rumbo -una tarea imposible dada la continua influencia de AMLO.

En cuanto a la ley y el orden, el historial de Sheinbaum parece mejor a primera vista. En comparación con el enfoque de “abrazos, no balas” de AMLOhacia los cárteles criminales de México, ella ha sido mucho más proactiva. Los homicidios han caído, las detenciones han aumentado y, lo que es más importante, los funcionarios estadounidenses están más contentos. No pasa un solo día sin que se produzca una incautación muy publicitada de fentanilo u otras drogas en la frontera con Estados Unidos.

Ahora bien, los datos cuentan una historia diferente. A pesar de que los homicidios han disminuido, las desapariciones han aumentado: casi 12.000 personas fueron declaradas desaparecidas entre octubre de 2024 y julio de 2025, frente a las 9.500-10.000 del año anterior. Esto ha puesto en duda las afirmaciones del gobierno sobre la caída de la tasa de homicidios. Del mismo modo, más de 30.000 personas acusadas de “delitos de alto impacto” han sido detenidas bajo el mandato de Sheinbaum, pero el número de presos solo ha aumentado en 10.000, ya que muchos de los detenidos son puestos en libertad rápidamente.

Asimismo, Sheinbaum heredó lo que equivale a una guerra civil en el estado de Sinaloa, provocada por el secuestro del líder histórico del cártel homónimo, Ismael Zambada García, y su traslado a Estados Unidos en julio de 2024. A pesar de enviar miles de tropas a Culiacán, la capital de Sinaloa, no ha podido sofocar las luchas internas. Entre septiembre de 2024 y agosto de 2025, más de 1.800 personas fueron asesinadas y muchas más desaparecieron. El conflicto llevó recientemente al gobernador Rubén Rocha Moya, ampliamente sospechado de tener vínculos con los cárteles, a cancelar las celebraciones del Día de la Independencia por segundo año consecutivo.

No cabe duda de que el crimen organizado es un problema complejo que requiere una estrategia multifacética, y permitir la presencia de Estados Unidosen el terreno -una exigenciade la administración Trump que, hasta ahora, Sheinbaum ha rechazado- probablemente no ayudaría, como lo demuestra el fracaso del “Plan Colombia” de Estados Unidos para frenar la producción de drogas en ese país. Aun así, una parte cada vez mayor de la población mexicana -hasta un tercio, según algunas encuestas- está a favor de la acción militar estadounidense contra los cárteles.

Uno de los principales factores que alimentan el tráfico de drogas es la corrupción. A pesar de haber prometido una ofensiva contra la corrupción, la administración de AMLO es considerada cada vez más como una de las más corruptas de México, debido a la creciente serie de escándalos en el seno de las fuerzas armadas, que asumieron unas 70 funciones civiles durante la presidencia de AMLO. Además de supervisar la lucha contra el narcotráfico, se les encomendó a los militares la construcción de enormes proyectos de infraestructura, la distribución de medicamentos y, lo que es más importante, la gestión de las operaciones aduaneras.

La corrupción está profundamente arraigada en las fuerzas armadas de México. Tras la Revolución Mexicana, mantuvieron un acuerdo tácito con el Partido Revolucionario Institucional (PRI), que gobernó sin oposición durante siete décadas, para mantenerse al margen de la política y recibir un apoyo mínimo a cambio de poder gestionar sus propios asuntos con una transparencia mínima. En parte como resultado de este acuerdo, México no ha sufrido un golpe o un intento de golpe desde 1938.

Sin embargo, las nuevas responsabilidades de los militares bajo el gobierno de AMLO crearon muchas más oportunidades de enriquecimiento. Recientemente se reveló que la Armada estaba involucrada en un plan de contrabando de combustible, mediante el cual buques cisterna llenos de diésel se marcaban como transportadores de aditivos y, por lo tanto, entraban a México libres de impuestos. Un vicealmirante ha sido acusado, y un contralmirante fue asesinado, supuestamente por denunciar el engaño al entonces secretario de Marina, Rafael Ojeda Durán, quien también ha sido objeto de i nvestigación. Dada la enorme cantidad de impuestos no pagados, esta artimaña eclipsa los escándalos de corrupción anteriores.

Sheinbaum ha logrado algunos avances contra este antiguo flagelo al intentar perseguir a los oficiales de rango medio de las fuerzas armadas. Pero, en última instancia, sus vínculos estrechos con AMLO le impiden procesar a los mandos superiores.

Gobernar México no es tarea fácil; pocos lo han hecho con éxito en el último siglo. En su primer año, Sheinbaum se enfrentó a un entorno geopolítico tenso y a complicados desafíos heredados de la administración anterior, lo que hace comprensible la falta de avances en cuestiones de mayor calado. Pero Sheinbaum debe comenzar a abordar estos problemas, lo que requerirá que complete su reto más peligroso: salir de la sombra de AMLO.

*Jorge G. Castañeda, exministro de Relaciones Exteriores de México, es profesor de la Universidad de Nueva York y autor de America Through Foreign Eyes (Oxford UniversityPress, 2020).

**Project Syndicate, 2025.

www.project-syndicate.org