El acercamiento con Riad, una clave

La fecha del ataque, ayer, posiblemente puede tener alguna relación simbólica con los 50 años del inicio de la guerra del Yom Kippur. Obviamente no la propia decisión de atacar, que es de orden política y, por lo tanto, es de otro nivel.

Si el ataque de Hamas llevó en consideración los problemas internos que hoy pasa Israel, pensaría que no. O sea, no creo que haya sido un cálculo de Hamas. Será la historia la que deba decidir si los conflictos internos que hoy pasa Israel por lo que se ha dado en llamar el “golpe judicial”, la reforma impulsada por el gobierno de Benjamín Netanyahu, afectó o no la preparación militar. Hoy es una hipótesis, pero no se puede afirmar con seguridad.

Quizá lo más próximo a una hipótesis explicativa de por qué se produjo el ataque posiblemente tenga que ver con las negociaciones actuales entre Israel y Arabia Saudita, auspiciadas por Estados Unidos, que potencialmente pueden llevar a, de hecho, un aislamiento del tema palestino.

Con un acuerdo entre Israel y Arabia Saudita, los palestinos estarían perdiendo cualquier apoyo en el mundo árabe fuera de Irán. Entonces, el tema de la aproximación de Israel con Arabia Saudita y la posibilidad de un acuerdo, obviamente, no interesan en particular al grupo más radical dentro del campo palestino, que es Hamas, y posiblemente el ataque realizado busca desequilibrar, paralizar esas negociaciones.

No creo que la pérdida de influencia de los Estados Unidos en la región, con el avance de actores como China, haya disparado el conflicto. Al contrario, precisamente Washington está buscando retomar un papel central en Medio Oriente a través de la promoción del acercamiento entre Jerusalén y Riad. Pocos meses atrás, China tuvo bastante suceso en aproximar a sauditas e iraníes, y eso sí fue visto como una pérdida de influencia de los Estados Unidos.

¿Qué otros países podrían estar interesados en lo que pasa? Creo que eso hoy son solo especulaciones. Lo concreto es que perjudica las negociaciones entre Israel y Arabia Saudita.

Obviamente, el desarrollo de este conflicto en este momento entre Israel y Hamas es difícil de prever. Incluso puede llevar a la ocupación de Gaza nuevamente, lo que afectaría incluso las relaciones con Egipto. Así que, hacia adelante, es difícil especular en este momento.

* Sociólogo.

Director del Centro Edelstein de Investigaciones Sociales.