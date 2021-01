Tras los incidentes que dejaron cuatro muertos ayer en el Capitolio, el Congreso de Estados Unidos validó en la madrugada de este jueves 7 de enero la victoria de Joe Biden en las elecciones presidenciales, último paso antes de su investidura el próximo 20 de enero. El mandatario saliente, Donald Trump, bajó el tono confrontativo y pidió una "transición en orden", aunque reiteró sus críticas a los resultados de las elecciones.

El vicepresidente republicano Mike Pence certificó el voto de 306 grandes electores a favor del candidato demócrata Biden, frente a los 232 logrados por Donald Trump. Este trámite, que usualmente es una formalidad, quedó interrumpido este miércoles cuando partidarios del mandatario saliente irrumpieron en el Capitolio y sembraron el caos durante horas con el objetivo de impedir la validación de estos resultados.

Tras esto, y ante los pedidos de que sea removido del cargo antes de tiempo, el presidente saliente Donald Trump reconoció que su mandato está por terminar y prometió una "transición en orden". "Aunque estoy totalmente en desacuerdo con el resultado de estas elecciones y los hechos me apoyan, habrá una transición en orden el 20 de enero", dijo Trump en un comunicado.

"Esto representa el fin de uno de los mejores primeros mandatos presidenciales y es solo el inicio de nuestra lucha para devolver a Estados Unidos su grandeza", agregó el republicano, en un mensaje que sugiere que podría volver a competir por la presidencia en 2024.

Los incidentes se produjeron un día después de una histórica doble elección se senadores en Georgia, que derivó en un triunfo demócrata. El partido del presidente electo se quedó con el control total del Congreso, clave para la agenda de gobierno de los próximos cuatro años.

El candidato demócrata Raphael Warnock derrotó a Kelly Loeffler y se convirtió en el primer senador negro del conservador estado sureño. Y Jon Ossoff, de 33 años será el senador demócrata más joven de la historia del país, después del propio Biden, que logró el cargo a los 30, en 1973.

Así, los demócratas tienen 50 escaños en el Senado, al igual que los republicanos, pero como prevé la Constitución, la futura vicepresidenta Kamala Harris tendrá el poder de desempatar las votaciones y de hacer que la balanza se incline a favor de los demócratas.

El mundo quedó atónito: qué dijeron los líderes globales sobre la violencia en EEUU

Trump agita el fantasma del complot y el fraude desde incluso antes de las elecciones del 8 de noviembre, y buena parte del espectro político de Estados Unidos lo señala como el gran responsable del caos que reinó durante horas en el Capitolio, que provocó que se decretara un toque de queda en Washington.

La policía informó de que Ashli Babbitt, una mujer apasionada defensora de Trump, recibió disparos de las fuerzas del orden y murió en el Capitolio, mientras que otras tres personas también fallecieron en el área en circunstancias aún desconocidas.

En un discurso pronunciado en medio de la violencia, Biden exigió que el mandatario saliente interviniera inmediatamente en la televisión nacional para poner fin al caos y calmar a sus adeptos. "Nuestra democracia está bajo un ataque sin precedentes", reclamó el presidente electo.

A su turno, Trump difundió un video que estuvo lejos de calmar los ánimos: pidió a sus partidarios que se retiraran, pero volvió a denunciar fraude electoral y pareció validar a los agresores. "Los amo (...) Entiendo su dolor (...) tuvimos una elección que nos fue robada. Pero tienen que volver a casa ahora", dijo.

Varias redes sociales eliminaron el video del presidente por considerar que podría alentar la violencia. Además, Twitter y Facebook bloquearon las cuentas de Trump temporalmente. Twitter advirtió además que podría suspender permanentemente su cuenta si no respeta las normas.

Trump, que siempre desafió a la conducción republicana, no pudo cosechar el apoyo del partido tras los incidentes de ayer, impulsados luego de que fracasaran sus intentos de revertir el resultado electoral ante los tribunales.

"No abandonaremos nunca, no cederemos", proclamó el mandatario en un mensaje que apuntaba a presionar a su vicepresidente, Mike Pence, para que "hiciera lo que debía". Pence, leal a Trump durante cuatro años, dijo que no creía tener autoridad para intervenir y pidió el fin de la violencia en el Capitolio.

Tras los disturbios, varios legisladores republicanos, incluso algunos que habían cuestionado el resultado de la elección, cuestionaron los incidentes. "Los acontecimientos que tuvieron lugar hoy me forzaron a reconsiderar. Y no puedo en buena fe objetar la certificación", comentó la senadora Kelly Loeffler, una de las dos republicanas de Georgia que perdieron su escaño el martes en unas elecciones parciales al Senado.

I am asking for everyone at the U.S. Capitol to remain peaceful. No violence! Remember, WE are the Party of Law & Order – respect the Law and our great men and women in Blue. Thank you!