El FMI "le hace caso" a Milei y corre al chileno Rodrigo Valdés de la dirección para América Latina

El Fondo Monetario Internacional (FMI) designó ante su Departamento de Finanzas Públicas (FAD) al economista chileno Rodrigo Valdés, quien anteriormente estuvo a cargo de las negociaciones de la deuda con Argentina y fue duramente criticado por el presidente Javier Milei.

El anuncio de su nuevo rol fue realizado este jueves por la titular del organismo, Kristalina Georgieva. “Me complace anunciar que Rodrigo Valdés asumirá el cargo de Director del Departamento de Asuntos Fiscales", expresó.

"También me enorgullece que este nombramiento marque la primera vez en los 60 años de historia del FAD que un economista de un mercado emergente dirigirá el departamento", agregó en el comunicado. Valdés asumirá el cargo a partir del 27 de octubre, en sustitución del portugués Vitor Gaspar.

Anteriormente, Valdés lideró el Departamento del Hemisferio Occidental (WHD) del FMI, desde donde tuvo como una de sus principales tareas la negociación de la deuda que Cambiemos contrajo con el organismo en 2018. Sin embargo, no logró llegar a buenos entendimientos con el gobierno local, por lo que Milei expresó públicamente su rechazo.

El presidente llegó a afirmar que el funcionario del FMI “todos los días está poniendo peros” a su gobierno, a pesar de que era “un ejemplo de esfuerzo fiscal nunca visto en la historia de la humanidad”. Hasta que finalmente, el organismo decidió desplazarlo y encomendar otra tarea.

A pesar de que Milei había asegurado que Valdés estaba en “complicidad” con la gestión anterior, Cristina Fernández de Kirchner tampoco lo caracterizaba como un interlocutor beneficioso para el país y llegó a “reconocer” el logro del actual presidente en su desplazamiento en septiembre de 2024.

"Le reconozco una cosa... Ha conseguido que lo saquen este señor Valdés, que parece que no era muy amigo de la Argentina (...) Me hubiera gustado, por ahí, que ese empeño lo hubieran tenido otros... Lo dejo ahí, no voy a avanzar más sobre ese tema", afirmó Fernández de Kirchner en una exposición en la Universidad Nacional del Oeste.

El recorrido de Valdés

Valdés es doctor en economía por el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) y licenciado en economía por la Universidad de Chile. En ese país fue ministro de Hacienda de Chile entre 2015 y 2017, participó del equipo que implementó la regla fiscal estructural en 2000-2001 y también ocupó diferentes cargos en el Banco Central de Chile.

En el ámbito privado, el chileno se desempeñó en altos cargos en BTG Pactual, Banco Estado y Barclays Capital en Nueva York.

"Rodrigo llega al FAD en un momento de continua incertidumbre en la economía global. Es un período que exige liderazgo excepcional, colaboración profunda entre departamentos y capacidad de respuesta ágil a nuestros miembros", destacó Gerogieva.

En cuanto a su trayectoria en el organismo, Georgieva remarcó: "A lo largo de su carrera en el FMI, Rodrigo ha sido muy valorado por su agudeza analítica y su genuina dedicación hacia su equipo. Confío en que su rigor intelectual, su profundo conocimiento del FMI y sus excelentes habilidades comunicativas y de gestión serán de gran beneficio para el departamento, la institución y nuestros países miembros".

