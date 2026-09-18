El jefe de la Armada británica dijo que Rusia es “la mayor amenaza” para la seguridad del Reino Unido

El jefe de la Armada británica, el Primer Lord del Mar Sir Gwyn Jenkins, afirmó que Rusia es actualmente “la mayor amenaza” para la seguridad del Reino Unido y advirtió que Moscú está buscando puntos débiles en el Atlántico Norte.

Las declaraciones fueron realizadas durante un discurso en Admiralty House, en Londres, donde Jenkins sostuvo que el Reino Unido debe reforzar su preparación militar para proteger sus rutas marítimas y la infraestructura estratégica de la que depende buena parte de la economía británica.

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“El mar probablemente nunca ha sido tan importante para Gran Bretaña”, señaló el jefe naval. Según explicó, el comercio, el suministro de energía, las redes de datos y las comunicaciones del país dependen de las conexiones marítimas.

El jefe de la Armada británica apuntó contra Rusia

Jenkins identificó directamente a Moscú como la principal amenaza actual para la seguridad británica. Según explicó, Rusia incrementó su actividad en el Alto Norte y en el dominio marítimo, mientras desarrolla capacidades que pueden dificultar la respuesta de la Royal Navy.

“Rusia conserva submarinos avanzados que son cada vez más difíciles de rastrear, armas de precisión de largo alcance y sistemas especializados diseñados para operar a gran profundidad”, afirmó.

El jefe naval también sostuvo que Rusia está “sondeando, probando y cartografiando” zonas estratégicas para obtener ventajas en la denominada zona gris, especialmente alrededor de la infraestructura submarina crítica.

En ese punto, Jenkins hizo referencia a los cables submarinos y otras instalaciones de las que dependen las sociedades modernas. También advirtió que Rusia considera al Reino Unido uno de sus principales adversarios entre los países occidentales que apoyan a Ucrania.

“Sabemos que Rusia está buscando nuestros puntos débiles”, afirmó Jenkins, quien sostuvo además que el Reino Unido enfrenta amenazas de una magnitud que no se veía desde la Guerra Fría.

La Royal Navy despliega dos buques por semana para vigilar a Rusia

El aumento de la actividad rusa también tiene un impacto directo sobre las operaciones de la Armada británica.

Según Jenkins, la Royal Navy dedica cada vez más tiempo y recursos al seguimiento de embarcaciones rusas y de la llamada “flota en la sombra”. En promedio, dos buques de guerra británicos son desplegados cada semana con ese objetivo.

El jefe naval ubicó el mar de Noruega, el Ártico y las rutas de acceso al Atlántico Norte como espacios de importancia estratégica para el Reino Unido.

En su discurso, planteó que el Atlántico es una pieza central de la seguridad británica y también de la capacidad de la OTAN para reforzar la defensa de Europa. Por eso, pidió mantener abiertas las rutas marítimas y proteger las infraestructuras críticas.

Reino Unido quiere una “Armada híbrida” para enfrentar las nuevas amenazas

Jenkins también presentó la transformación que busca implementar la Royal Navy para adaptarse al nuevo escenario militar. El plan contempla una “Armada híbrida”, que combinará los tradicionales buques de guerra, submarinos y aeronaves con drones, sensores autónomos e inteligencia artificial.

El jefe naval explicó que la experiencia de la guerra en Ucrania mostró que ya no alcanza con utilizar únicamente barcos tripulados para controlar grandes extensiones marítimas. “Ya no es posible defender un vasto océano en disputa con buques de guerra tripulados únicamente”, sostuvo.

La estrategia apunta a crear redes en las que los buques puedan operar junto con plataformas no tripuladas, drones y sensores autónomos. Según Jenkins, esta combinación permitiría detectar amenazas antes, responder más rápido y aumentar la capacidad de combate de la flota.

El llamado a reforzar la capacidad de combate británica

Durante su discurso, Jenkins también planteó la necesidad de recuperar una mayor preparación para un eventual conflicto. “Si queremos volver a prevalecer en el Atlántico, debemos reforzar nuestra preparación para la guerra y redescubrir lo que significa ser una nación marítima”, afirmó.

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El planteo se produce mientras el Gobierno británico enfrenta presión por sus compromisos de gasto en defensa dentro de la OTAN. El objetivo establecido es llevar el gasto destinado a defensa básica al 3,5% del PBI para 2035, mientras que los presupuestos actuales contemplan llegar al 2,7% en 2027.

Alemania y el resto de Europa también refuerzan su preparación ante Rusia

La preocupación por Rusia no se limita al Reino Unido. Alemania prepara planes de contingencia ante un eventual conflicto y, según informó Bloomberg, el ministro de Defensa Boris Pistorius advirtió que Moscú podría estar en condiciones de atacar territorio de la OTAN hacia 2029. La Bundeswehr calculó que, en ese escenario, Alemania podría recibir hasta 1.000 soldados heridos por día, por lo que también revisa hospitales e infraestructura de la Guerra Fría.

La tensión también se siente en otros países europeos. En los últimos días hubo incidentes con drones en Lituania y Polonia, mientras Dinamarca reportó un episodio con una bengala rusa y Países Bajos sufrió una interrupción del servicio ferroviario por un supuesto sabotaje todavía no reivindicado.

En Polonia, además, el Ejército activó sus aviones de combate este jueves después de un nuevo ataque ruso contra el oeste de Ucrania, cerca de la frontera polaca. Varsovia informó que no detectó una violación de su espacio aéreo.

El conjunto de estos episodios llevó a varios gobiernos europeos a reforzar la vigilancia frente a lo que consideran posibles acciones de guerra híbrida, como drones, sabotajes e incursiones que buscan presionar a la OTAN sin llegar a un enfrentamiento militar abierto.

LB