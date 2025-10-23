Tras el robo en el Museo del Louvre se difundieron los videos que muestran cómo los ladrones escaparon del lugar con las joyas. Hasta el momento, las valiosas piezas multimillonarias aún no fueron encontradas.

El atraco, perpetrado en la Galería de Apolo, duró menos de ocho minutos. Los delincuentes ingresaron por una ventana utilizando un montacargas exterior, rompieron las vitrinas con herramientas eléctricas y huyeron en scooters, abandonando una de las nueve joyas sustraídas.

Entre los objetos robados se encontraban nueve joyas, entre ellas una diadema de perlas que perteneció a la emperatriz Eugenia y un conjunto de collares y pendientes de zafiros de la reina María Amelia.

Cómo fue el robo en el Museo del Louvre

En las imágenes de seguridad se observa a dos hombres con chalecos amarillos y naranjas, similares a los utilizados por el personal de mantenimiento, bajando por una escalera con evidente agitación, lo que sugiere que el video fue grabado minutos después del robo.

Durante la grabación se escuchan las alarmas del museo, señal de que el sistema de seguridad detectó el hurto.

Por su parte, la directora del museo, Laurence des Cars, declaró ante una Comisión del Senado francés que el lugar “no contaba con cámaras de seguridad monitoreando el balcón del segundo piso”, desde donde los ladrones accedieron para **robar joyas históricas valuadas en más de US$ 100 millones.

Des Cars confirmó que el balcón este de la Galería de Apolo, por donde ingresaron los delincuentes usando una amoladora angular, no estaba cubierto por el antiguo sistema de cámaras del museo.

Mientras los investigadores franceses intentan recuperar las joyas robadas, la directora agregó que “la única cámara instalada apunta hacia el oeste y no cubre el balcón afectado”.

Des Cars, quien asumió la dirección del Museo del Louvre en 2021, reconoció que existe una falta de protección perimetral, consecuencia de una “subinversión crónica en equipos e infraestructura”.

