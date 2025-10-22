Un nuevo robo sacude a los museos de Francia tras el golpe en el Louvre

Un nuevo robo conmociona al patrimonio cultural francés. Apenas un día después del atraco al Museo del Louvre en París, las autoridades de Langres, en el departamento de Alto Marne, descubrieron la desaparición de parte del tesoro numismático expuesto en el museo Maison des Lumières, dedicado al filósofo y crítico de arte Denis Diderot, figura central de la Ilustración.

Los delincuentes ingresaron durante la noche del domingo al lunes por la puerta principal del museo, destrozaron la vitrina donde se exhibía el tesoro y se llevaron “un conjunto de monedas de plata y oro” que datan de los siglos XVIII y XIX, según especificó el sitio Actualidad RT.

El tesoro estaba dedicado a Denis Diderot

Las primeras pericias apuntan a una operación cuidadosamente planificada: la puerta fue forzada, pero el robo se limitó a unas pocas piezas, sin afectar otras obras ni objetos del museo. Para los investigadores, por el modo de actuar los autores conocían el edificio y sabían exactamente qué buscaban.

El jefe de Gabinete del Ayuntamiento de Langres, Pierrick White, confirmó que “no todas las monedas de oro y plata” fueron sustraídas y que los equipos del museo se encuentran realizando un inventario detallado de las piezas faltantes.

El Maison des Lumières permanecerá cerrado hasta nuevo aviso y contará con vigilancia nocturna reforzada. El Ayuntamiento condenó “enérgicamente” el robo y el daño ocasionado al patrimonio local, mientras la Policía avanza en la investigación.

