Anticipo de la cartelera teatral de verano en Mar del Plata

Los Rottemberg ya tienen programadas las obras que llevarán a Mar del Plata para la temporada de verano. Bajo el lema de Programación Gigante, seguirán ofreciendo como desde hace 48 años consecutivos su apuesta artística a esa ciudad bonaerense, y no faltarán sus Precios Amigables. Aquí el listado de las ocho propuestas que estrenarán entre diciembre y enero, a modo de anticipo:

El musical de gran producción se hará presente en la figura de Florencia Peña al frente de Pretty Woman, dirigida por Ricky Pashkus. Con Juan Ingaramo y un gran equipo artístico llega al teatro Mar del Plata la puesta de una de las películas icónicas del cine mundial.

Luis Brandoni y Soledad Silveyra -juntos por primera vez en teatro- protagonizan Quién es quién , uno de los éxitos del año bajo la dirección de Héctor Díaz. El escenario del teatro Atlas recibirá la presencia de dos de las figuras más reconocidas del espectáculo argentino.

Una clase especial, la obra de Daniel Dátola con dirección de Manuel González Gil, permite el lucimiento de Damián De Santo y Martín Seefeld en una comedia que se irá complicando, y sus roles invirtiéndose, donde no todo es lo que parece. Se presentarán los lunes y martes, teatro Lido.

Toc Toc cumple 15 años desde su estreno en enero de 2011 y, convertida en la comedia irrompible, los celebrará en el teatro Bristol, avalada por 2.000.000 de espectadores y todo el humor de Lía Jelin, con Diego Pérez, Ernesto Claudio y un gran elenco.

Las propuestas de José María Muscari estarán presentes en el teatro América con Sex, la obra, en versión protagonizada por Diego Ramos, Julieta Ortega, Gloria Carrá y Nicolás Riera. Un espectáculo teatral en donde el sexo es el tema central y el humor un lenguaje reflexivo, con el sello Muscari.

Al Teatro Lido llegará Chanta, la pieza protagonizada por Agustín “Soy Rada” Aristarán, uno de los artistas más versátiles y carismáticos del espectáculo nacional. El espectáculo de Mariano Cohn y Gastón Duprat junto a Juan José Becerra tiene dirección de Marcelo Caballero.

La cena de los Tontos, protagonizada por Martín Bossi, Gustavo Bermúdez y Laurita Fernández al frente del elenco, aseguran diversión desde el gran escenario del teatro Neptuno. Dirigida por Marcos Carnevale, llega este título con seguro de las más hilarantes situaciones.