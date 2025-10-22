El Partenón se muestra sin andamios, después de 20 años.

Después de 20 años de tareas de restauración, quienes visiten Atenas, en Grecia, podrán contemplar el Partenón sin la interferencia de andamios, un hecho considerado inédito desde el siglo XIX.

Sin embargo, esta pausa tendrá corta duración. Es que las autoridades anunciaron que el retiro de andamios es solo temporal.

A partir de noviembre, retornarán las estructuras al lado oeste del templo para continuar con los trabajos de conservación.

El Gobierno griego inició el proyecto para restaurar el Partenón y otros edificios patrimonio de la humanidad de la Acrópolis en 1975, pero las obras no comenzaron hasta 1983. Los andamios han "decorado" el templo en algunos de sus rincones desde entonces.

Pero desde ahora hasta septiembre, el exterior del Partenón estará libre de andamios.