El misterio de los paquetes de semillas que llegan a Brasil sin que nadie los pida

Misteriosos paquetes con semillas están llegando desde hace semanas a cientos de domicilios de Brasil sin que nadie sepa de dónde provienen, según una investigación preliminar del Ministerio de Agricultura. Hasta el momento, el gobierno confirma la recepción de 258 paquetes con semillas no solicitados en 25 estados del país y pidió a la población que nadie abra los paquetes ni siembre su contenido.

"Estamos hablando de material no solicitado, que no tiene control y del que no sabemos su origen ni que es lo que lleva", dijo el secretario de Defensa Agropecuaria, José Guilerme Leal, quien pidió que los ciudadanos que reciban los paquetes en su casa los entreguen.

"Estarán colaborando en la protección de la agricultura y la ganadería de Brasil y evitando el contacto con un material que podría representar incluso riesgo para la salud". Entre las muestras que se tomaron para las pruebas de laboratorio se encontraron un ácaro vivo, tres hongos y dos muestras con bacterias, dijo el secretario.

El director del Departamento de Servicios Técnicos, José Luís Vargas, dijo que algunos resultados se esperan 30 días después del inicio del análisis, pero que otros pueden demorar más. "El trabajo de investigación a menudo es necesario, la cantidad de material es tan pequeña que puede ser insuficiente para realizar análisis de ADN”, dijo, citado por el sitio de noticias UOL. “A veces necesitamos hacer que el material se propague, poner la semilla a germinar y así tener material para analizar”, explicó.

Amazonas y Maranhão son los únicos dos estados brasileños donde no se recibieron semillas. El gobierno de Jair Bolsonaro no sabe de dónde provienen y reconoce que no hay elementos para pensar que se trate de una “acción intencional” para introducir una nueva plaga en Brasil. Los paquetes “supuestamente” fueron enviados desde cuatro países asiáticos, entre ellos China, reconocieron.

En efecto, centenares de personas en EEUU y Canadá también los recibieron en sus casas sin haberlos pedido en los últimos meses. En la mayoría de casos, los sobres con semillas llegan junto con otras compras realizadas por Internet.

El Departamento de Agricultura de EEUU dijo trabaja con la hipótesis de que los envíos, todos procedentes de China, tengan relación con un tipo de fraude conocido como “brushing” (envío de mercancías no solicitadas con el objetivo de registrar compras falsas). En estos casos, la semilla tiene como única finalidad no dejar el sobre vacío, lo que explicaría que hasta ahora no se hayan encontrado indicios de bioterrorismo o contaminación. Catorce especies de semillas fueron recibidas por ciudadanos estadounidenses desde finales de julio.

Los numerosos informes relacionados con paquetes de semillas en EEUU llegó después de que cientos de ciudadanos británicos recibieran paquetes similares también originarios de China. Al igual que en EEUU, las semillas se enviaron como joyas y otros artículos. Muchos se preguntaron si los paquetes no serían parte de un "ataque estratégico de bioseguridad" o una forma de "guerra biológica" de China contra Estados Unidos.

Durante la Guerra Fría, la Unión Soviética y otras naciones del Bloque del Este acusaron a EEUU de introducir deliberadamente el escarabajo de la patata en su territorio, en un intento de socavar la seguridad alimentaria de la región. Corea del Norte y China afirmaron de manera similar que Estados Unidos había participado en una guerra biológica basada en insectos durante la guerra de Corea.

