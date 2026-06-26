El papa León XIV visitará Francia tras 18 años: dará una misa para 500.000 personas en los Campos Elíseos

Cortar la avenida más famosa del mundo para reunir a medio millón de fieles no es algo de todos los días. El papa León XIV pateó el tablero diplomático y religioso al confirmar una enorme misa al aire libre en pleno corazón de París. La movida marcará un hito histórico: será la primera visita de Estado de un jefe del Vaticano a Francia en casi dos décadas, rompiendo una sequía absoluta que arrastraba desde el paso de Benedicto XVI en 2008.

El plato fuerte de la gira papal será el sábado 26 de septiembre. A primera hora de la tarde, el pontífice dará una misa gigante que unirá la emblemática Plaza de la Concordia con los Campos Elíseos. Las autoridades calcularon que la convocatoria alcanzará las 500.000 personas, transformando el centro turístico de la capital francesa en un templo a cielo abierto.

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Pero la agenda arrancará un día antes y con otro tono. El viernes 25, León XIV encabezará una vigilia enfocada en los más jóvenes en el icónico Estadio de Francia, ubicado en el suburbio de Saint-Denis. Los organizadores preparan el enorme recinto deportivo con la expectativa de juntar a unos 75.000 participantes en lo que será el primer gran baño de masas del viaje.

"Queremos que estos encuentros estén abiertos al mayor número posible de personas", explicó el arzobispo de París, Laurent Ulrich. El líder religioso detalló que eligieron estos puntos específicos por su enorme capacidad de recibimiento y para recibir al Papa en lugares que simbolizan de lleno a toda la nación.

Más allá de la postal multitudinaria, el viaje incluye formalidad política y un recorrido estratégico por el interior. Tras su cumbre a puertas cerradas con el presidente Emmanuel Macron, el Papa dejará París para viajar al suroeste. El domingo 27 celebrará otra misa al aire libre en el santuario de Lourdes, imán histórico de peregrinos, y cerrará su periplo el lunes 28 en la catedral de Metz, al noreste del país.

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La hoja de ruta de León XIV dejó a la vista un cambio de rumbo rotundo respecto a su antecesor. Mientras el argentino Francisco esquivaba sistemáticamente a las potencias europeas para concentrarse en las "periferias", el actual Papa estadounidense-peruano apostó de lleno por recuperar el vínculo con los grandes países de tradición católica. Esta cumbre en Francia se suma al viaje que ya concretó a España en junio.

El contraste con Jorge Bergoglio es total. Durante su papado, Francisco pisó suelo francés apenas tres veces (Estrasburgo, Marsella y la isla de Córcega), pero jamás le dio a sus viajes el rango de visita de Estado. El cortocircuito más resonante fue su rotunda negativa a participar de la esperada reapertura de la catedral de Notre Dame a finales de 2024.

Mientras Europa concentra la atención inmediata, el radar del Vaticano ya apunta hacia el sur del continente americano. Aunque todavía falta la confirmación oficial, crecen las chances de que León XIV desembarque en Argentina y Uruguay en noviembre próximo. De hecho, tanto el presidente Javier Milei como la Conferencia Episcopal uruguaya avisaron en los últimos días que existe una "alta probabilidad" de concretar la visita.

TC