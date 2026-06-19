La espera argentina al Papa León XIV y su impacto político

La expectativa por la posible visita del papa León XIV a la Argentina abre un escenario de incertidumbre oficial y gran relevancia simbólica, después de décadas sin visitas papales al país y en medio de un debate sobre su impacto social y político. A partir de su entrevista en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190), el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Monseñor Marcelo Colombo, sostiene que el Pontífice cuenta con una agenda propia centrada en la inteligencia artificial y el medio ambiente, aunque reconoce su sintonía conceptual con Francisco.

El arzobispo argentino de la Iglesia Católica, Marcelo Colombo, nació en Buenos Aires en 1961 y actualmente es el arzobispo de Mendoza. Sumado a eso, ocupa un rol importante dentro de la Iglesia en Argentina: desde 2024 es el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, el organismo que reúne a los obispos del país. A lo largo de su trayectoria eclesiástica fue obispo de Orán y de La Rioja antes de llegar a Mendoza, y es considerado una figura cercana a la línea del papa Francisco, con posicionamientos frecuentes sobre temas sociales y de pobreza.

Nos encontramos en las vísperas del anuncio oficial de la visita del papa León XIV a la Argentina. Ya se confirmó también la visita a Perú.​ Todo parece indicar que la proximidad geográfica y el hecho de que haya sucedido al papa Francisco, además de haber pasado por la Argentina en otras ocasiones, confirman la visita. ¿Cuál es su propia perspectiva de si va a suceder o no? ¿Y cuándo?

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Esperamos porque no sabemos. Todavía hemos recibido lo de Perú con mucha alegría, pero no nos llega ninguna confirmación todavía y creemos que seguramente el Vaticano elegirá el modo de hacer de una manera oficial, porque lo de Perú en realidad es un anuncio del presidente del Perú, pero como Vaticano seguramente se hará en algún momento, si esto fuera a acontecer, una única comunicación para los tres países.

¿Cuál es la información que manejan?

No, en realidad es más la expectativa nuestra y saber que el Papa tiene el deseo de venir que otra forma de confirmación, ¿no? Todavía es una expectativa nuestra y sí tenemos esa conciencia de que el Papa quiere venir y que está entusiasmado con emprender esta parte del viaje.

Y en terreno de la conjetura, Marcelo, ¿usted cree que de alguna manera él va a encarnar en una visita a la Argentina el sentimiento de deseo de visita inconclusa que fue la de Francisco, es decir, que va de alguna manera ser visto como en algún sentido Francisco en la Argentina o su espíritu?

Pienso que en realidad va a ser la visita del papa León. Él tiene su propia personalidad, su propia agenda. Evidentemente hay una unidad conceptual muy importante, pero después León nos ha mostrado en este último tiempo sobre todo una serie de contenidos, una agenda propia que se revela muy interesante, muy desafiante y en una gran sintonía conceptual con la propuesta del papa. En ese sentido, la visita va a ser del papa León como sucesor de Pedro, ¿no?, en cuanto a la Iglesia como sentimiento. Claro que para nosotros será la oportunidad de, después de 40 años, volver a recibir a un papa y de alguna manera sí testimoniar a Dios la gratitud por el ministerio del papa Francisco.

Yo pensaba eso, que sí, que vendrá el continuador de Pedro, pero para los argentinos me da la sensación de que van a ver la continuidad del papa Francisco. O sea, que él va a recibir un afecto superior, me parece, al que podría recibir en cualquier otro país por la continuidad con el papa Francisco, excepto Perú, que es el lugar donde prácticamente desarrolló gran parte de su vida. Pero me parece que en el caso argentino no va a ser solamente visto como la visita del papa León, no se le va a cargar el simbolismo de Francisco, que va a estar omnipresente en cada uno de los actos.

Esperemos que, sobre todo, ese encuentro tan anhelado con el papa nos posibilite para nosotros un fortalecimiento de la fe. Siempre hablamos, como decía muchas veces el papa Francisco, es un viaje pastoral.

Milei y la Iglesia posbergogliana, mundos irreconciliables

Y por supuesto que tiene connotaciones y ecos, reflejos, pero sí el encuentro de los cristianos y de la sociedad argentina con valores y con propuestas relacionadas con la trascendencia humana. Valores que van más allá de la sociedad de consumo, más allá de las polarizaciones, más allá de cualquier fragmentación.

Y, a su juicio, ¿va a tener un significado político?, es decir, en esto mismo que se marcaba en ese discurso que tiene León en un sentido bastante diferente al discurso predominante en el gobierno actual.

Fundamentalmente creo que un viaje del papa tiene connotaciones, aunque naturalmente no quede identificado con una ideología o con una toma de postura partidaria, evidentemente tiene consecuencias en su pensamiento. Las enseñanzas de Magisterio Humano sobre el trabajo, la inteligencia artificial, la cuestión del hombre y la vida social tienen mucho contenido político y evidentemente son desafiantes para cualquier otra forma de pensamiento.

Lo mismo la cuestión de la paz, lo mismo pienso en todo el tema energético ambiental. Si ese tema se asume, este papa tiene mucho conocimiento del tema y seguramente muchas formas de decir cosas a la sociedad argentina, ¿no?

También una cuestión idiomática: el papa puede hablar en español.

Sí, no es una cosa menor y lo habla con mucha fluidez y también conoce las inflexiones. Por supuesto, quizás no ha estado en contacto solamente con argentinos, pero entiendo que incluso por su trabajo permanente con el papa Francisco debe estar también al tanto de nuestra realidad, de nuestro idioma.

Me animo, aventuro a decir que me parece que va a estar cargado de un simbolismo muy particular, no solamente el del continuador de Pedro, sino que va a estar unido a la imagen de Francisco y va a ser un viaje histórico.

MV cp