El Salvador: Nayib Bukele promulgó la aplicación de cadena perpetua a menores desde los 12 años

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, promulgó una reforma constitucional por la cual se permite la aplicación de cadena perpetua a adultos y menores desde los 12 años que hayan sido autores y cómplices de homicidio, feminicidio, violación y "pertenencia a pandillas".

Las enmiendas sancionadas en la legislación penal, que fueron aprobadas en marzo por la Asamblea Legislativa con mayoría oficialista, determinan que la pena a cadena perpetua se aplicará tanto a autores como a cómplices y que se revisarán los casos de imputados menores de edad o con la presencia de agravantes.

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Según la normativa, al aplicar la pena máxima los jueces de las causas realizarán una revisión obligatoria de la condena en los casos donde el imputado sea menor, ya sea que haya cometido uno o varios delitos, o se presenten agravantes. El análisis permitirá evaluar la posibilidad de establecer un régimen de libertad controlada con reglas estrictas.

En el texto legal de la reforma constitucional de El Salvador se indicó que las revisiones con análisis judicial se deben realizar cada cinco años, aunque los condenados menores podrán solicitarla al cumplir 25 años de prisión; los adultos luego de 30 años de prisión; los autores de varios delitos a partir de los 35 años de cárcel; y aquellos casos con agravantes a partir de los 40 años.

Qué dijo el ministro de Seguridad de El Salvador

Tras presentarse la iniciativa el pasado jueves 19 de marzo, el ministro de Seguridad de El Salvador, Gustavo Villatoro, defendió la medida de la administración de Bukele que busca ampliar el alcance de la reforma constitucional que impuso la "cárcel de por vida a los homicidas, violadores y terroristas".

"Estamos proponiendo traer ese juzgamiento a las penas de cadena perpetua aún en el caso de menores de edad, así como estamos tratando a los menores de edad que pertenecen a organizaciones terroristas", declaró al respecto el funcionario salvadoreño.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele.

El Salvador: otras reformas que despertaron críticas

La sanción de la reforma tiene lugar en medio de otras modificaciones a la Constitución de El Salvador que despertaron críticas con respecto a su impacto en la fragilidad de la democracia salvadoreña mientras se aplican en el marco de la denominada "guerra contra las pandillas" que Bukele anunció tras declarar el estado de excepción en marzo de 2022.

Las reformas incluyen medidas como un proyecto para eliminar los límites al mandato presidencial, permitiéndole al presidente salvadoreño extender su gestión indefinidamente, mientras que organizaciones de derechos humanos y actores internacionales alertaron sobre los riesgos de retroceso institucional y eventuales impugnaciones judiciales.

AS/LT