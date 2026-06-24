El Senado estadounidense le impuso un freno a la Casa Blanca en Irán y Trump estalló de furia: "Votación inoportuna e inútil"

El Senado de Estados Unidos aprobó este martes una resolución sobre poderes de guerra que le impide al presidente Donald Trump realizar nuevas operaciones militares en Irán si no cuenta con la aprobación del Congreso. “Así que tengo a Irán contra las cuerdas, listo para caer... y el Senado de Estados Unidos decide realizar una votación inoportuna e inútil sobre la Ley de poderes de guerra”, escribió Trump en su cuenta de la plataforma Truth Social.

Y luego desafió a los legisladores: “Estos senadores acaban de complicarme más el trabajo, pero lo lograré, de una forma u otra, ¡porque siempre lo logro!”.

Se trata de la primera vez que una medida de esta clase es autorizada por las dos cámaras del Congreso desde que arrancó el conflicto en febrero y muestra el aumento de la oposición a la forma en que el máximo referente republicano maneja la guerra.

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Donald Trump

La Resolución sobre los Poderes de Guerra contra Irán se aprobó en el Senado con 50 votos a favor y 48 en contra. 4 republicanos se sumaron a la mayoría demócrata para darle su apoyo a esta medida; y 1 demócrata votó en contra.

En el resumen de la legislación que publicó el Congreso en su página web se explica que la resolución “ordena al presidente retirar a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos de las hostilidades dentro o en contra de Irán a menos que se haya promulgado una declaración de guerra o una autorización para usar la fuerza militar con tal propósito”.

Además, remarca la autoridad constitucional que tiene el Congreso para declarar la guerra y comenzar hostilidades militares.

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CBS News afirmó que se trata de un acto simbólico: “Probablemente la resolución de hoy sea en gran medida simbólica, dado que la administración afirma que las fuerzas de Estados Unidos no participan actualmente en hostilidades contra Irán”.

NBC News usó un concepto similar: “La aprobación de la medida en gran parte simbólica se produce mientras Estados Unidos e Irán se encuentran en las primeras etapas de las conversaciones dirigidas a poner fin a la guerra”.

Más allá de estos cuestionamientos, los demócratas aseguraron que una resolución sobre los poderes de guerra es necesaria incluso después de que Estados Unidos logró un acuerdo para terminar con el conflicto.

“Los estadounidenses han pagado el precio de la histórica metedura de pata de Trump en Irán. Trump nunca, nunca, debería haber comenzado”, declaró antes de la votación el líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer.

Y agregó: "Los republicanos pueden quejarse todo lo que quieran a puerta cerrada sobre la guerra de Trump, su secretismo y su desastroso acuerdo con Irán, pero la única manera de garantizar que esta guerra termine de una vez por todas es que los republicanos actúen".

El presidente se defiende con el argumento que, gracias a sus ataques, Irán no pudo conseguir un arma nuclear.



Chuck Schumer

Qué dice la Ley de Poderes de Guerra y la respuesta de la Casa Blanca

La Ley de Poderes de Guerra de 1973 establece que los presidentes deben recibir autorización del Congreso dentro de los 60 días siguientes al despliegue de fuerzas de Estados Unidos en hostilidades.

La Casa Blanca argumentó que las resoluciones que intentan limitar los poderes de Trump para declarar la guerra a Irán son inconstitucionales, y aseguró que el conflicto ya terminó por el alto al fuego ordenado por Trump el pasado mes de abril.

También advirtió que limitar la autoridad del presidente podría perjudicar la capacidad de negociación de Washington mientras se intenta lograr un acuerdo definitivo con Irán.

Trump defendió el acuerdo con Irán y lanzó una dura advertencia

Mike Johnson, presidente de la Cámara de Representantes y aliado de Trump, advirtió antes de la votación en el Senado que limitar al comandante en jefe en medio de las negociaciones era una “perspectiva muy peligrosa”.

El presidente de la Cámara de Representantes de EE.UU., Mike Johnson, saluda al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu

La votación en el Senado, sin embargo, demostró el aumento de la preocupación en el Congreso por el costo de la guerra, que congeló las rutas comerciales, aumentó considerablemente los precios de la energía y generó tensión sobre los votantes estadounidenses que ya estaban muy preocupados por la inflación.