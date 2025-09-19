El Tratado de Altamar, que protege los océanos del mundo, entrará en vigor en enero de 2026

Un tratado multinacional para proteger vastas extensiones de los océanos del mundo finalmente se convertirá en ley en enero de 2026, y los ambientalistas elogiaron su promulgación el viernes como crucial para salvaguardar los ecosistemas marinos.

La decisión de Marruecos y Sierra Leona de unirse al tratado de la ONU aseguró el umbral de al menos 60 ratificaciones necesarias para promulgarlo como ley internacional.

El Tratado de Altamar necesitaba que al menos 60 países ratificaran sus términos para convertirse en ley internacional, umbral conseguido después de las adhesiones de Marruecos y Sierra Leona.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

"El acuerdo, que abarca más de dos tercios del océano, establece normas vinculantes para conservar y utilizar de forma sostenible la biodiversidad marina", afirmó el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres.

La sobrepesca china en costas argentinas amenaza la existencia del calamar y augura un colapso ecológico

La ley tiene como objetivo proteger las áreas de biodiversidad en aguas de todo el mundo que se encuentran en aguas más allá de las zonas económicas exclusivas de los países. Repletos de vida vegetal y animal, los océanos son responsables de crear la mitad del suministro de oxígeno del mundo y son vitales para combatir el cambio climático, dicen los conservacionistas.

Pero esas mismas aguas están amenazadas por la contaminación y la sobrepesca. También enfrentan desafíos crecientes de la minería en aguas profundas, con una industria emergente que sondea los fondos marinos previamente intactos para productos básicos como níquel, cobalto y cobre.

La ley tiene como objetivo proteger las aguas internacionales que representan alrededor del 60 por ciento de los océanos. Hasta ahora, solo el uno por ciento de las aguas de alta mar han tenido tales salvaguardias legales.

El acuerdo entrará en vigencia en 120 días. Sin embargo, Lisa Speer, quien supervisa el Programa Internacional de Océanos en el Consejo de Defensa de los Recursos Naturales con sede en Estados Unidos, dijo que no será hasta finales de 2028 o 2029 que se establezcan las primeras áreas protegidas.

Un tratado para proteger las áreas marinas valiosas y frágiles

Los ambientalistas dicen que los ecosistemas marinos en alta mar deben protegerse porque son fuentes de oxígeno y limitan el calentamiento global al absorber una parte significativa del dióxido de carbono emitido a través de las actividades humanas.

Una vez que el tratado se convierta en ley, un órgano de toma de decisiones tendrá que trabajar con un mosaico de organizaciones regionales y globales que ya supervisan diferentes aspectos de los océanos.

Estos incluyen organismos regionales de pesca y la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, el foro donde las naciones compiten por las reglas propuestas sobre la industria minera de aguas profundas destructiva para el medio ambiente.

Malvinas: avanza un millonario proyecto petrolero británico-israelí que expuso la fractura entre el Gobierno y Tierra del Fuego

Todavía no se han emitido licencias para la minería comercial en aguas de alta mar, pero algunos países han lanzado o se están preparando para iniciar la exploración en aguas dentro de sus propias zonas económicas exclusivas.

El tratado también establece principios para compartir los beneficios de los llamados recursos genéticos marinos recolectados en aguas internacionales, un punto de fricción en las prolongadas negociaciones.

Los países en desarrollo, que a menudo carecen de dinero para las expediciones de investigación, han luchado por los derechos de participación en los beneficios. Esperan no quedarse atrás en lo que muchos ven como un enorme mercado futuro para los recursos genéticos codiciados por las compañías farmacéuticas y cosméticas.

Hacia la "ratificación global"

A mediados de septiembre, 143 países se habían unido al tratado y los conservacionistas de los océanos están presionando para que más lo ratifiquen.

"Es realmente importante que avancemos hacia la ratificación global o universal para que el tratado sea lo más efectivo posible", dijo Rebecca Hubbard, quien encabeza la coalición de la Alianza de Alta Mar, instando a los pequeños estados insulares, países en desarrollo e incluso países sin litoral a unirse.

Tales esfuerzos pueden encontrar el rechazo de las potencias marítimas e industriales en expansión, como Rusia bajo el presidente Vladimir Putin y Estados Unidos bajo el presidente Donald Trump.

Moscú, que no ha firmado ni ratificado el tratado, consideró algunos de sus elementos como inaceptables. Washington firmó el tratado bajo el entonces presidente Joe Biden, pero es poco probable que la segunda administración Trump lo ratifique.

Tierra del Fuego advirtió con sanciones a Corea del Sur, China y España por pesca ilegal en aguas cercanas a Malvinas

¿Qué es el tratado de alta mar? Estos son los puntos clave:

1) Aguas internacionales: el tratado cubre las aguas internacionales que quedan fuera de la zona económica exclusiva de un solo país y representan más del 60 por ciento de los océanos del mundo.

También cubre lo que se conoce como "el Área", abreviatura de lecho marino y subsuelo más allá de los límites de la jurisdicción nacional. Eso comprende poco más de la mitad del lecho marino del planeta.

Ahora que el tratado es ley, un órgano de toma de decisiones, una Conferencia de las Partes (COP), tendrá que trabajar con organizaciones regionales y globales que ya supervisan diferentes aspectos de los océanos, como la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos.

2) Áreas marinas protegidas: actualmente, casi todas las áreas marinas protegidas (AMP) se encuentran dentro de las aguas territoriales nacionales. El tratado permite que estas reservas se creen en mar abierto.

La mayoría de las decisiones se tomarían por consenso de la COP, pero se puede votar la existencia de un AMP con una mayoría de tres cuartos, para evitar el estancamiento causado por un solo país.

Una deficiencia crucial: el texto no dice cómo se monitorearán y aplicarán estas medidas de conservación en franjas remotas del océano, una tarea que recaerá en la COP.

Alerta dólares: la crisis de la industria pesquera pone en jaque exportaciones por US$ 2.000 millones

3) ¿Compartir la recompensa? En alta mar, los países y entidades bajo su jurisdicción podrán recolectar materia animal, vegetal o microbiana cuyo material genético pueda resultar útil, incluso comercialmente.

Los científicos, por ejemplo, descubrieron moléculas con el potencial de tratar el cáncer u otras enfermedades en microbios recogidos en sedimentos o producidos por esponjas o moluscos marinos.

La distribución de los beneficios de esos recursos ha sido un punto clave de discordia entre las naciones ricas y las más pobres.

El tratado establece marcos para la transferencia de tecnologías de investigación marina a los países en desarrollo y el fortalecimiento de sus capacidades de investigación, así como el acceso abierto a los datos.

Pero dependerá de la COP decidir exactamente cómo se compartirán los beneficios monetarios.

4) Estudios de impacto ambiental: el tratado requiere que los signatarios evalúen los impactos ambientales de las actividades planificadas bajo su control en alta mar.

También pide a los países que evalúen el impacto potencial en las aguas internacionales de las actividades dentro de las aguas nacionales que pueden contaminar o dañar sustancialmente el medio ambiente de alta mar.

En última instancia, los Estados son responsables de dar luz verde a cualquier actividad potencialmente dañina, un papel que las ONG esperaban que fuera a la COP, para dificultar las aprobaciones controvertidas.

Aunque no se enumeran específicamente en el tratado, las actividades que podrían estar sujetas a regulación incluyen el transporte y la pesca, así como temas más controvertidos como la minería en aguas profundas o incluso las iniciativas de geoingeniería para mitigar el calentamiento global.

AFP / ds