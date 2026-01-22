En España, un tren chocó contra una grúa en Alumbres, Murcia: hay heridos

Un pequeño tren metropolitano chocó esta mañana con una grúa en Alumbres, en la región española de Murcia. El hecho ocurrió en la línea Cartagena–Los Nietos (FEVE) y dejó un saldo de seis heridos leves. Según informaron medios locales, un tren de vía estrecha rozó el brazo de una grúa que invadía la vía, lo que provocó la rotura de un cristal.

El episodio se produjo en una semana especialmente sensible para el sistema ferroviario español, tras la tragedia del fin de semana en Córdoba, con más de 40 muertos, y dos descarrilamientos posteriores en Cataluña.

El accidente de este jueves ocurrió poco antes del mediodía, en el kilómetro 6,6, entre Alumbres y la barriada de La Esperanza. El tren de cercanías, en el que viajaban 15 personas, permaneció en la vía y continuó estable tras el impacto.

El tren impactó con la grúa cuando pasó junto a una camioneta pickup con un brazo mecánico, que realizaba trabajos en una vivienda próxima a las vías. La maquinaria sobresalía por encima del espacio de seguridad ferroviario, lo que derivó en el contacto con uno de los vagones.

Desde Renfe aclararon que la grúa involucrada no pertenece al operador ferroviario. “Es un tren de cercanías, y la grúa es ajena, no es nuestra”, indicó una portavoz, quien precisó además que la maquinaria fue la que “golpeó la unidad del tren”.

En declaraciones a El País, la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, detalló que la grúa estaba instalada sobre una camioneta que trabajaba en el cableado de una casa de planta baja en la zona de Los Partidarios, cerca de Alumbres.

Por su parte, el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, explicó: “Había una pickup con un brazo mecánico trabajando en una vivienda cercana. La situación es aparatosa sin mayor trascendencia”.

López Miras añadió que el episodio generó especial impacto por el contexto reciente de siniestros en la red ferroviaria de Esoaña. “En un primer momento nos ha sobrecogido más a todos si venimos de los acontecimientos de esta semana”, dijo, y dio sus condolencias por el accidente de Adamuz y los descarrilamientos de Rodalies.

La Delegación del Gobierno confirmó que el camión grúa era ajeno tanto a Renfe como al Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), y que se encontraba realizando tareas de mantenimiento.

El cristal roto en el que impactó el brazo mecánico que realizaba tareas de mantenimiento en una vivienda cercana.

De las seis personas que resultaron heridas, cuatro fueron trasladadas al hospital Santa Lucía, mientras que las otras dos ingresaron al hospital Virgen del Rosell para su evaluación, según informó Europa Press.

De acuerdo con el Centro de Coordinación de Emergencias, una persona fue atendida por varios cortes, otras dos por ataques de ansiedad, y el resto presentó dolores cervicales. Los servicios sanitarios actuaron en el lugar junto a Bomberos y Protección Civil.

Tras el incidente, Adif informó en su cuenta de X que el servicio de la línea Cartagena–Los Nietos quedaba interrumpido “por la invasión del gálibo de la infraestructura por una grúa ajena a la explotación ferroviaria”.

Horas más tarde, el administrador ferroviario comunicó que la circulación fue reanudada una vez fue retirado el vehículo implicado.

Las autoridades coincidieron en que el hecho registrado en Cartagena no fue de gravedad. Las causas concretas están bajo investigación, mientras se evalúan posibles responsabilidades por la invasión del espacio de seguridad ferroviario.

